Стоматологи советуют: весна – отличное время для проведения чекапа
С приходом весны природа пробуждается, и наступает долгожданное время обновления нас самих. Весна – это момент, когда мы начинаем смотреть на себя по-новому, задумываемся о переменах и стремимся к лучшему. Именно сейчас стоит уделить внимание своим зубам и улыбке.
Не нужно откладывать заботу о своем здоровье! Стоматологический чекап – это именно то, что необходимо для того, чтобы чувствовать себя уверенно и приятно. Консультация, компьютерная диагностика и профессиональная гигиена полости рта с искусственным интеллектом Диана – это основа профилактики стоматологических заболеваний. Регулярные проверки у стоматолога помогут выявить проблемы на ранних стадиях, что значительно упростит дальнейшее лечение и избавит от лишних забот.
Что входит в Чеĸап обследование?
• Стоматологический осмотр врачом-стоматологом;
• Проведение компьютерной томографии;
• Профессиональная гигиена полости рта с искусственным интеллектом;
• Консультация по результатам обследования;
• Подбор средств для домашнего ухода;
• Составление подробного индивидуального плана лечения.
Кстати, если вы мечтали о белоснежных зубах, то отбеливание – идеальное решение. Процедура отбеливания поможет вам достичь желаемого результата и подарит уверенность в себе, ведь ваша улыбка привлечет внимание и создаст положительное впечатление.
Не упустите возможность встретить весну с блестящей улыбкой. В стоматологии грамотного выбора «ВИНИР» позаботятся о Вас. Ваши улыбка и здоровье заслуживают самого внимательного отношения, и весна – это лучший момент для изменений.
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Лицензия Л041-01020-64/00288051 от 25.12.2020
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https://vinir-s.ru/?erid=2SDnjbxe4YU
Не нужно откладывать заботу о своем здоровье! Стоматологический чекап – это именно то, что необходимо для того, чтобы чувствовать себя уверенно и приятно. Консультация, компьютерная диагностика и профессиональная гигиена полости рта с искусственным интеллектом Диана – это основа профилактики стоматологических заболеваний. Регулярные проверки у стоматолога помогут выявить проблемы на ранних стадиях, что значительно упростит дальнейшее лечение и избавит от лишних забот.
Что входит в Чеĸап обследование?
• Стоматологический осмотр врачом-стоматологом;
• Проведение компьютерной томографии;
• Профессиональная гигиена полости рта с искусственным интеллектом;
• Консультация по результатам обследования;
• Подбор средств для домашнего ухода;
• Составление подробного индивидуального плана лечения.
Кстати, если вы мечтали о белоснежных зубах, то отбеливание – идеальное решение. Процедура отбеливания поможет вам достичь желаемого результата и подарит уверенность в себе, ведь ваша улыбка привлечет внимание и создаст положительное впечатление.
Не упустите возможность встретить весну с блестящей улыбкой. В стоматологии грамотного выбора «ВИНИР» позаботятся о Вас. Ваши улыбка и здоровье заслуживают самого внимательного отношения, и весна – это лучший момент для изменений.
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Лицензия Л041-01020-64/00288051 от 25.12.2020
Реклама
https://vinir-s.ru/?erid=2SDnjbxe4YU