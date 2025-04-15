15 апреля 2025 ВТОРНИК
Новости
17:00 | 14 апреля
В Саратовской области снизилась средняя стоимость квадратного метра жилой площади
16:10 | 14 апреля
Культурный ансамбль парка "Территория детства" сохранится и дополнится современной школой
12:30 | 14 апреля
Для саратовских казаков на фронт отправили светильники и прожекторы
12:00 | 14 апреля
Алексей и Илья Топтыгины завоевали золото на Кубке Европы по дзюдо
11:00 | 14 апреля
Пятый сезон «Флагманов образования»: больше треков, сервисов и возможностей для жителей Саратовской области
10:30 | 14 апреля
Саратовские студенты в топ-5 сильнейших команд ПФО
09:49 | 14 апреля
163 года назад родился выдающийся государственный деятель, реформатор Петр Аркадьевич Столыпин
17:11 | 13 апреля
Эксперты рассказали, как "попить чаю " в космосе
14:09 | 13 апреля
Политолог оценил эффективное взаимодействие Романа Бусаргина  с федеральными руководителями
12:56 | 12 апреля
Педагоги уверены – новая школа поможет развивать Центр детского творчества и парк «Территория детства»
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Стоматологи советуют: весна – отличное время для проведения чекапа

Здоровье
С приходом весны природа пробуждается, и наступает долгожданное время обновления нас самих. Весна – это момент, когда мы начинаем смотреть на себя по-новому, задумываемся о переменах и стремимся к лучшему. Именно сейчас стоит уделить внимание своим зубам и улыбке.
Стоматологи советуют: весна – отличное время для проведения чекапа


Не нужно откладывать заботу о своем здоровье! Стоматологический чекап – это именно то, что необходимо для того, чтобы чувствовать себя уверенно и приятно. Консультация, компьютерная диагностика и профессиональная гигиена полости рта с искусственным интеллектом Диана – это основа профилактики стоматологических заболеваний. Регулярные проверки у стоматолога помогут выявить проблемы на ранних стадиях, что значительно упростит дальнейшее лечение и избавит от лишних забот.

Стоматологи советуют: весна – отличное время для проведения чекапа



Что входит в Чеĸап обследование?

• Стоматологический осмотр врачом-стоматологом;
• Проведение компьютерной томографии;
• Профессиональная гигиена полости рта с искусственным интеллектом;
• Консультация по результатам обследования;
• Подбор средств для домашнего ухода;
• Составление подробного индивидуального плана лечения.

Стоматологи советуют: весна – отличное время для проведения чекапа

Кстати, если вы мечтали о белоснежных зубах, то отбеливание – идеальное решение. Процедура отбеливания поможет вам достичь желаемого результата и подарит уверенность в себе, ведь ваша улыбка привлечет внимание и создаст положительное впечатление.
Не упустите возможность встретить весну с блестящей улыбкой. В стоматологии грамотного выбора «ВИНИР» позаботятся о Вас. Ваши улыбка и здоровье заслуживают самого внимательного отношения, и весна – это лучший момент для изменений.

Стоматологи советуют: весна – отличное время для проведения чекапа


ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Лицензия Л041-01020-64/00288051 от 25.12.2020
Реклама
https://vinir-s.ru/?erid=2SDnjbxe4YU