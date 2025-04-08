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В перинатальных центрах и женских консультациях области состоялись праздничные мероприятия для будущих мам ⠀

Здоровье / Новости
В перинатальных центрах и женских консультациях области состоялись праздничные мероприятия для будущих мам ⠀

Празднование дня беременных становится уже доброй традицией. Праздник учредили в России два года назад, он отмечается 7 апреля и 7 октября.

В женских консультациях царила праздничная атмосфера, коридоры были украшены шарами и плакатами.

В Клиническом перинатальном центре главный врач Елена Ермолаева поздравила женщин с наступлением прекрасного события - долгожданной беременностью и пожелала им лёгких родов и здоровых малышей. Праздник имел и глубокий практический смысл. Перед будущими мамами выступили клинический психолог и специалист центра медико-социальной поддержки беременных.

Полезную информацию для пациенток также озвучили представители отдела ЗАГС и страховых компаний.

В перинатальном центре Балаковской городской клинической больницы праздник получился трогательным, душевным. Перед аудиторией выступили многодетные мамы. Несмотря на большие семьи (у одной из них четверо, у другой - пятеро детей), они прекрасно выглядят, искрятся счастливыми улыбками, обожают своих малышей. Мамы общались, делились советами, секретами. Специалисты центра «Семья» провели для всех гостей мастер-классы.

В консультативно-диагностической поликлинике перинатального центра Энгельсской городской клинической больницы N1 прошел праздничный концерт детских коллективов и сотрудников Дома культуры «Ударник».

В женской консультации поликлинического отделения 8-й горбольницы специалисты провели встречу с беременными, на которой не просто поздравили их и подарили подарки, но и ответили на все юридические вопросы будущих мам. Все желающие смогли получить консультации психолога.

«День беременных – очень важный праздник! Его основным посылом являются поддержка и защита традиционных ценностей, популяризация семейных ценностей и, конечно, поддержка материнства.

Этот день посвящен красоте беременных, силе и уникальной способности дарить жизнь новому человеку. Желаю всем беременным женщинам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и много-много радости в этом важном периоде их жизни!» - поделился министр здравоохранения Владимир Дудаков.