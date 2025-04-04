Оценить состояние своего здоровья можно бесплатно

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Профилактический медицинский осмотр – ядро первого этапа диспансеризации. Его ежегодно проводят людям в возрасте от 18 лет. Диспансеризация – это тот же профосмотр, только дополненный скринингами (тестами, анализами, обследованиями и прочими процедурами). До достижения 39 лет её нужно проходить раз в три года, а начиная с 40 лет, – ежегодно.Записаться на диспансеризацию или профилактический медицинский осмотр можно на портале «Госуслуги», по телефону медицинской организации или в регистратуре поликлиники. Для прохождения профилактических мероприятий понадобится только паспорт гражданина РФ и полис ОМС.Обследование можно пройти в будни, в том числе в вечернее время, или по субботам.«Лучший способ оставаться здоровым – своевременное прохождение диспансеризации и профилактических медицинских осмотров. Многие заболевания на ранних стадиях не дают о себе знать, а делать выводы только на основании симптомов – непрофессионально и неправильно. Национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» помогает россиянам держать свое здоровье под контролем», - призвал министр здравоохранения Владимир Дудаков.