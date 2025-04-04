Лучший способ оставаться здоровым – своевременно проходить диспансеризацию и профилактический медицинский осмотр

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Сахарный диабет – коварное заболевание, которое часто развивается незаметно и может долгое время протекать бессимптомно, нанося непоправимый вред нашему здоровью. Одним из наиболее простых и доступных методов раннего выявления сахарного диабета является измерение глюкозы крови в рамках диспансеризации, доступный гражданам России. Это позволяет своевременно начать лечение и внести необходимые изменения в образ жизни, значительно снизить риски развития тяжелых осложнений, инвалидизации и сокращения длительности жизни.«Однако диагноз сахарного диабета не ставится при однократном повышении уровня глюкозы крови, необходимы дополнительные методы обследования. Уровень глюкозы выше 5,5 ммоль/л –это повод задуматься о своём здоровье и обратиться к профильному специалисту», - прокомментировала главный внештатный специалист эндокринолог министерства здравоохранения Саратовской области, врач-эндокринолог Саратовской городской клинической больницы №9 Алиса Тюгаева.Лучший способ оставаться здоровым – своевременное прохождение диспансеризации и профилактических медицинских осмотров. Многие заболевания на ранних стадиях не дают о себе знать, а делать выводы только на основании симптомов – непрофессионально и неправильно. Национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» помогает россиянам держать свое здоровье под контролем. За 2024 год диспансеризацию и профилактические осмотры прошли почти 100 млн человек. В Саратовской области – свыше одного миллиона человек. Ожидается, что в 2025 году их количество увеличится.Записаться на диспансеризацию или профилактический медицинский осмотр можно на портале «Госуслуги», по телефону медицинской организации или в регистратуре поликлиники. Для прохождения профилактических мероприятий понадобится только паспорт гражданина РФ и полис ОМС.Обследование можно пройти в будни, в том числе в вечернее время или по субботам.