Точный диагноз – залог сохранения зуба
Каждый из нас может оказаться в ситуации, когда внезапно начинает болеть зуб. И такое может произойти в самый неожиданный момент, если вы, например, находитесь проездом в незнакомом городе. Важно понимать, что спокойствие и осознанность — это ключевые факторы при принятии решений о лечении. Стремясь решить возникшую проблему, пациенты могут обратиться в местные клиники. Специалисты стоматологии «Винир» подчеркивают важность получения второго мнения. Это дает возможность убедиться в правильности диагноза и определить лучший план действий, ведь грамотный подход может сохранить зуб.
История одного из пациентов клиники «Винир» служит прекрасным примером. В этом случае пациентка, оказавшись в городе проездом, столкнулась с внезапной зубной болью. Первоначально ей был поставлен диагноз, который вызывал беспокойство — трещина в зубе и необходимость удаления. Однако пациентка, желая сохранить свой зуб и получить объективное представление о своем здоровье, решила подождать и обратиться за вторым мнением.
В итоге рекомендация обратиться в клинику «Винир» оказалась для нее своевременной. Врачи этой клиники до последнего борются за сохранение зуба.
- В моей практике я часто перелечиваю зубы со сложной анатомией и воспалительными процессами, - рассказывает главный врач клиники «Винир» Светлана Вищунова. - При диагностике важно складывать все факторы, чтобы понять какой процесс мы наблюдаем. Итак, в анамнезе было лечение кариеса около года назад, замена пломбы. На внутриротовой визиограмме было небольшое изменение в костной структуре. В таких случаях я провожу компьютерную томографию, а в данном случае еще и трейсинг с гуттаперчевым штифтом (данное исследование показывает ход свищевого канала, откуда идет воспалительный отток). Таким образом диагноз был поставлен - хронический апикальный периодонтит в стадии обострения.
Периодонтит-воспалительное заболевание, локализованное вокруг корня зуба. Это заболевание встречается достаточно часто и может долгое время не проявлять себя. Хроническое бессимптомное течение часто можно увидеть при плановом проведении КТ. Острое течение характеризуется дискомфортом и болью при накусывании на зуб, может появляться отек или свищевой ход на десне.
Такое лечение проходит в несколько этапов. Сначала проводится медико-инструментальная обработка корневых каналов под контролем микроскопа, затем вводится лекарственный препарат в каналы, после этого осуществляется пломбирование каналов и герметичная реставрация. Таким образом, в лечении зубов необходима полная диагностика заболевания и правильность подбора алгоритма лечения зуба.
В результате зуб удалось сохранить и продлить ему срок жизни. Пациент остался доволен профессиональным комплексным подходом к решению острой проблемы.
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Лицензия Л041-01020-64/00288051 от 25.12.2020
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https://vinir-s.ru/?erid=2SDnjdLqRLg
История одного из пациентов клиники «Винир» служит прекрасным примером. В этом случае пациентка, оказавшись в городе проездом, столкнулась с внезапной зубной болью. Первоначально ей был поставлен диагноз, который вызывал беспокойство — трещина в зубе и необходимость удаления. Однако пациентка, желая сохранить свой зуб и получить объективное представление о своем здоровье, решила подождать и обратиться за вторым мнением.
В итоге рекомендация обратиться в клинику «Винир» оказалась для нее своевременной. Врачи этой клиники до последнего борются за сохранение зуба.
- В моей практике я часто перелечиваю зубы со сложной анатомией и воспалительными процессами, - рассказывает главный врач клиники «Винир» Светлана Вищунова. - При диагностике важно складывать все факторы, чтобы понять какой процесс мы наблюдаем. Итак, в анамнезе было лечение кариеса около года назад, замена пломбы. На внутриротовой визиограмме было небольшое изменение в костной структуре. В таких случаях я провожу компьютерную томографию, а в данном случае еще и трейсинг с гуттаперчевым штифтом (данное исследование показывает ход свищевого канала, откуда идет воспалительный отток). Таким образом диагноз был поставлен - хронический апикальный периодонтит в стадии обострения.
Периодонтит-воспалительное заболевание, локализованное вокруг корня зуба. Это заболевание встречается достаточно часто и может долгое время не проявлять себя. Хроническое бессимптомное течение часто можно увидеть при плановом проведении КТ. Острое течение характеризуется дискомфортом и болью при накусывании на зуб, может появляться отек или свищевой ход на десне.
Такое лечение проходит в несколько этапов. Сначала проводится медико-инструментальная обработка корневых каналов под контролем микроскопа, затем вводится лекарственный препарат в каналы, после этого осуществляется пломбирование каналов и герметичная реставрация. Таким образом, в лечении зубов необходима полная диагностика заболевания и правильность подбора алгоритма лечения зуба.
В результате зуб удалось сохранить и продлить ему срок жизни. Пациент остался доволен профессиональным комплексным подходом к решению острой проблемы.
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Лицензия Л041-01020-64/00288051 от 25.12.2020
Реклама
https://vinir-s.ru/?erid=2SDnjdLqRLg