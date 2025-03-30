Капитальный ремонт поликлиники Ровенской районной больницы идет опережающими темпами
Ремонт идет в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным
Главным врачом Светланой Световой проводится регулярная проверка хода работ капитального ремонта поликлиники. Капитальный ремонт внутренних помещений поликлиники начался в октябре 2024 года, до этого в двухэтажном здании была отремонтирована кровля.
Подрядчик уже заменил все радиаторы отопления, в помещениях оштукатурены и окрашены стены. Все работы ведутся работы добросовестно, а ход работ находится на особом контроле у главного врача.
«Ремонт проводится с учетом критериев новой модели медицинской организации - «бережливой поликлиники», что сделает пребывание здесь более комфортным и удобным. Мы стремимся создать максимально благоприятные условия как для пациентов, так и для медицинского персонала. Работы проводятся с опережением сроков и соблюдением стандартов качества»,- рассказала главный врач районной больницы Светлана Светова
Действующая программа модернизации первичного звена здравоохранения в рамках нацпроекта была рассчитана до 2025 года, однако, решением Президента России Владимира Путина она будет продолжена до 2030 в рамках нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь»