Капитальный ремонт поликлиники Ровенской районной больницы идет опережающими темпами

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Ремонт идет в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение», инициированного Президентом РФ Владимиром ПутинымГлавным врачом Светланой Световой проводится регулярная проверка хода работ капитального ремонта поликлиники. Капитальный ремонт внутренних помещений поликлиники начался в октябре 2024 года, до этого в двухэтажном здании была отремонтирована кровля.Подрядчик уже заменил все радиаторы отопления, в помещениях оштукатурены и окрашены стены. Все работы ведутся работы добросовестно, а ход работ находится на особом контроле у главного врача.«Ремонт проводится с учетом критериев новой модели медицинской организации - «бережливой поликлиники», что сделает пребывание здесь более комфортным и удобным. Мы стремимся создать максимально благоприятные условия как для пациентов, так и для медицинского персонала. Работы проводятся с опережением сроков и соблюдением стандартов качества»,- рассказала главный врач районной больницы Светлана СветоваДействующая программа модернизации первичного звена здравоохранения в рамках нацпроекта была рассчитана до 2025 года, однако, решением Президента России Владимира Путина она будет продолжена до 2030 в рамках нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь»