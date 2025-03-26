В Петровской районной больнице применяются новейшие хирургические технологии
С 2011 года в Петровской районной больнице активно применяются лапароскопические операции — современные методы лечения, позволяющие минимизировать травмы и сократить период восстановления пациентов. За эти годы было проведено более 670 успешных вмешательств.
В 2024 году в больнице перешли на полный цикл лапароскопического удаления камней желчного пузыря, и уже в 2025 году выполнили 22 операции. Молодые хирурги под руководством заведующего отделением Сергея Рязанцева продолжают совершенствовать свои навыки и осваивать передовые методики. Благодаря их труду и поддержке руководства больницы, пациенты получают самое современное лечение.
«Использование оборудования позволяет значительно сократить время операции, уменьшить риск осложнений и обеспечить пациентам более комфортное послеоперационное восстановление. После такой операции в большинстве случаев остается лишь небольшой рубец. Пациент испытывает меньше боли, а качество его жизни значительно улучшается. При этом ему не нужно ехать на операцию в областной центр», - поделилась главный врач больницы Галина Вольф.
Оборудование получено благодаря программе модернизации первичного звена нацпроекта «Здравоохранение». Действующая программа была рассчитана до 2025 года, однако, решением Президента России Владимира Путина ее реализация будет продолжена в рамках нового нацпроекта «Продолжительная активная жизнь».