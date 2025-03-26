В Петровской районной больнице применяются новейшие хирургические технологии

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С 2011 года в Петровской районной больнице активно применяются лапароскопические операции — современные методы лечения, позволяющие минимизировать травмы и сократить период восстановления пациентов. За эти годы было проведено более 670 успешных вмешательств.В 2024 году в больнице перешли на полный цикл лапароскопического удаления камней желчного пузыря, и уже в 2025 году выполнили 22 операции. Молодые хирурги под руководством заведующего отделением Сергея Рязанцева продолжают совершенствовать свои навыки и осваивать передовые методики. Благодаря их труду и поддержке руководства больницы, пациенты получают самое современное лечение.«Использование оборудования позволяет значительно сократить время операции, уменьшить риск осложнений и обеспечить пациентам более комфортное послеоперационное восстановление. После такой операции в большинстве случаев остается лишь небольшой рубец. Пациент испытывает меньше боли, а качество его жизни значительно улучшается. При этом ему не нужно ехать на операцию в областной центр», - поделилась главный врач больницы Галина Вольф.Оборудование получено благодаря программе модернизации первичного звена нацпроекта «‎Здравоохранение». Действующая программа была рассчитана до 2025 года, однако, решением Президента России Владимира Путина ее реализация будет продолжена в рамках нового нацпроекта «Продолжительная активная жизнь».