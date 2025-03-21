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В Саратове прошла научно-практическая конференция, посвященная работе противотуберкулезной службы

Здоровье / Новости
В Саратове прошла научно-практическая конференция, посвященная работе противотуберкулезной службы


На базе Областного клинического противотуберкулезного диспансера под председательством главного врача лечебного учреждения Владимира Островского в ходе конференции подвели итоги работы и обозначили задачи службы. С приветственным словом к собравшимся от лица министра здравоохранения Владимира Дудакова обратилась первый заместитель министра Елена Степченкова, которая отметила значительный вклад фтизиатрической службы региона в общее дело охраны здоровья населения области.
Обратив внимание собравшихся на то, что туберкулез в области на сегодняшний день является управляемой инфекцией, она подчеркнула важность ранней диагностики туберкулеза, совершенствования методов лечения заболевания. В конце выступления она пожелала всем участникам и организаторам конференции плодотворной работы, конструктивного диалога и эффективного взаимодействия!

В рамках конференции были заслушаны различные доклады, а проведенный первым заместителем министра административный обход структурных подразделений, целью которого являлась оценка текущего состояния помещений, соблюдения санитарных норм и правил, а также анализ организации работы персонала, нареканий и замечаний со стороны Елены Александровны не вызвал.

«В рамках обхода мы посетили структурные подразделения диспансера: пищеблок, детское стационарное отделение и детский амбулаторный прием. По результатам обхода, каких-либо жалоб или замечаний со стороны персонала или пациентов не поступило. Это свидетельствует о стабильной и эффективной работе подразделений диспансера, а также о высоком уровне ответственности сотрудников», - прокомментировала первый заместитель министра.