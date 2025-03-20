В Саратовской области от атаки БПЛА пострадали 10 человек
В результате сегодняшней атаки украинских беспилотников на Саратов и Энгельс пострадали 10 человек. Об этом сообщил министр здравоохранения области Владимир Дудаков.
Пятеро пострадавших находятся в больницах Саратова, остальные - в 1-й горбольнице Энгельса. У всех состояние не хуже средней степени тяжести, пациентам оказывают всю необходимую помощь.
Энгельсская больница возобновила работу в штатном режиме. По сообщению Минздрава области, специалисты провели необходимые ремонтные работы оборудования, связанного с подачей кислорода.