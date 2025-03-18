В Энгельсской городской клинической больнице № 2 им А.Г. Кассиля расширяется спектр оказываемой помощи

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С момента открытия регионального сосудистого центра значительно вырос объем оказываемой высокотехнологичной помощи, за прошедший год выполнено более 1 200 стентирований, также расширяется и спектр осуществляемых вмешательств. В 2025 году при сотрудничестве коллег из других городов планируется внедрение в клиническую практику эндоваскулярных вмешательств на артериях головного мозга при острых нарушениях мозгового кровообращения (тробоэкстракция и тромбоаспирация), так называемой «инсультной программы».Механическое восстановление кровотока в артериях, снабжающих головной мозг, в первые часы мозгового инсульта позволяет предотвратить развитие необратимых повреждений и/или уменьшить их объем, то есть минимизировать остаточное поражение.При этом сокращение маршрута доставки в ближайший региональный центр для больных с острым нарушением мозгового кровообращения имеет решающее значение в снижении смертности и инвалидизации, так как вследствие нарушения мозгового кровотока каждую минуту погибает около двух миллионов нейронов, а экономия одной минуты до восстановления тока крови увеличивает на одну неделю здоровую жизнь у пациента в возрасте до 55 лет.«Отделение рентгенохирургических методов диагностики и лечения нашей больницы оснащено современным ангиографическим оборудованием и высококачественным инструментарием, полученным в рамках реализации проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение», инициированного Президетом РФ Владимиром Путиным. У нас работают четыре опытных рентгенохирурга, постоянно повышающие свою квалификацию, вместе с тем, для эффективной работы центра по инсультной программе крайне важно четкое взаимодействие служб различных этапов оказания медицинской помощи больным с нарушением мозгового кровообращения. В связи с этим в этом году планируется проведение обучающих семинаров для врачей скорой помощи и неврологов по организации помощи таким больным во взаимодействии с региональным сосудистым центром», – подытожил главный врач больницы Валерий Агапов