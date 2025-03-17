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Здоровье важно здесь и сейчас: почти 100 миллионов россиян прошли профилактические осмотры в 2024 году

Здоровье / Новости
Здоровье важно здесь и сейчас: почти 100 миллионов россиян прошли профилактические осмотры в 2024 году

Лучший способ оставаться здоровым – своевременное прохождение диспансеризации и профилактических медицинских осмотров. Национальный проект Президента Владимира Путина «Продолжительная и активная жизнь» помогает россиянам держать свое здоровье под контролем. За 2024 год диспансеризацию и профилактические осмотры прошли почти 100 млн человек. Ожидается, что в 2025 году их количество увеличится.

На эффективность диагностики и лечения неинфекционных заболеваний существенно влияет информированность людей. АНО «Национальные приоритеты» и Минздрав России запускают на ТВ, радио и в Интернете коммуникационную кампанию, направленную на популяризацию диспансеризации.

Лейтмотив роликов социальной кампании прошлого года – ранняя диагностика онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. В этом году особое внимание будет уделено своевременному выявлению симптомов сахарного диабета.

В Саратовской области в настоящее время больных сахарным диабетом более 90 тыс человек.

«В июле 2023 года Правительством РФ принят федеральный проект «Борьба с сахарным диабетом», в рамках которого было закуплено современное оборудование - дооснащены кабинет Диабетической стопы и офтальмологический кабинет с лазерной операционной в Региональном эндокринологическом центре на базе Областной клинической больницы, 37 районных больниц получили анализаторы гликированного гемоглобина, а в конце прошлого года они появились еще в трех клинических больницах.

Обучение пациентов в школах сахарного диабета стало неотъемлемой частью медицинской помощи и одним из компонентов лечения наряду с сахароснижающей терапией и самоконтролем. За 2024 год в Школах диабета прошли обучение более 14 тыс взрослых и детей», - рассказал министр здравоохранения Саратовской области Владимир Дудаков.

Записаться на диспансеризацию или профилактический медицинский осмотр можно на портале «Госуслуги», по телефону медицинской организации или в регистратуре поликлиники. Для прохождения профилактических мероприятий понадобится только паспорт гражданина РФ и полис ОМС.