История об одном редком заболевании и о стоматологической взаимовыручке

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Недавно в стоматологию «Винир» обратилась 18-летняя пациентка с редким заболеванием. Пройти дополнительное обследование в «Винире» ей порекомендовали стоматологи другого медицинского учреждения, так как клиника оснащена всем необходимым для диагностики и лечения редких клинических случаев.- К нам обратилась пациентка по направлению из другой клиники, на лечение под микроскопом, - рассказывает врач-стоматолог-терапевт Виктория Александровна Уланова. - Мы провели диагностику - сделали КЛКТ с искусственным интеллектом Диагнокат, определили у неё редкое заболевание, при котором корневые каналы зубов практически не прослеживаются.Тауродонтизм многим известен под более простым названием – «бычьи зубы». Данная аномалия диагностируется редко. Суть патологии заключается в увеличении органа за счет корня зуба. В данном случае коронковая зона несколько длиннее нормы и переходит за корневую часть. Она, в свою очередь, более широкая, почти не имеет ответвлений и характеризуется достаточно плотным структурным строением. Заболевание передается на генетическом уровне по аутосомному признаку на этапе формирования плода. Внешне зубы не отличаются от нормы, но при осмотре и рентгенографическом исследовании врач-стоматолог может диагностировать такое заболевание.- После проведения диагностических манипуляций мы не увидели рентгенографических признаков наличия корневого канала, вся структура корня была однородна, пульповая камера не прослеживалась, - продолжает Виктория Александровна. - Было принято решение о восстановлении зуба пломбировочным материалом и в последствии ортопедической коронкой из диоксида циркония во избежание дальнейшего разрушения. Далее пациентке проводилось лечение других зубов по кариесу под контролем микроскопа, чтобы аккуратно и бережно убрать только кариозные ткани и максимально сохранить здоровые».По словам врачей, таурондонизм – патология редкая, исключить или предотвратить риск развития которой человек не в силах, здесь все решает генетика. А вот минимизировать ее негативные последствия современной медицине вполне по силам.ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТАЛицензия Л041-01020-64/00288051 от 25.12.2020Реклама