Наркоз и седация в стоматологии: новые подходы и технологии

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Лечение с применением седации “в маске" может быть полезно для широкого круга пациентов:



При дентофобии





Беспокойные дети



Пациенты с особыми требованиями





Длительные сложные процедуры



Безопасность процедур – приоритет №1 в работе профессионалов

Прежде всего, речь идет о пациентах, страдающих от стоматологического страха или фобий. У некоторых людей страх перед стоматологическими процедурами может быть настолько сильным, что они избегают посещения врача, что, в свою очередь, может приводить к ухудшению состояния зубов и десен. Седация помогает снизить уровень тревожности, позволяя таким пациентам расслабиться и, как следствие, успешно пройти необходимые манипуляции.Детский страх перед зубным врачом – серьезное испытание для родителей. Усугубляют ситуацию боли и тревоги малыша. Нередко маленькие пациенты не могут усидеть на месте или начинают проявлять беспокойство во время лечения. Вот тут на помощь приходит седация в маске, которая позволяет обеспечить максимально спокойную атмосферу и делает процесс контролируемым для стоматолога.Дети и взрослые с различными физическими или интеллектуальными нарушениями могут испытывать значительные трудности во время стоматологических приемов. Седация в маске или наркоз поможет им расслабиться и позволит вылечить зубы без стресса для пациента.Не менее важны и пациенты, которым необходимо провести длительные или сложные процедуры. Седация позволяет выполнить их в рамках одного визита, избегая необходимости разделять лечение на несколько сеансов, что сэкономит время и силы.Седация позволяет пациенту оставаться в сознании, но в состоянии расслабления и предельного комфорта. В этом состоянии пациент может отвечать на вопросы врача и следить за процессом, но воспринимает происходящее в более спокойном и непринужденном ключе.В клинике ВИНИР доступны современные препараты для седации, которые позволяют точно контролировать уровень глубины седации, обеспечивая безопасность и эффективность проводимых манипуляций.Одной из ключевых особенностей подхода клиники ВИНИР является индивидуализация анестезии. Врачи осматривают пациента, анализируют его медицинскую историю и потребности, что позволяет выбрать оптимальный метод обезболивания.Важно отметить, что седация и наркоз должны проводиться только опытными специалистами при мониторинге важных показателей!В стоматологической клинике ВИНИР используются только те препараты и технологии, которые прошли строгую клиническую проверку и зарекомендовали себя лучшим образом. Это позволяет снизить риск осложнений и обеспечить быстрое восстановление пациента после процедуры.Седация и наркоз в стоматологии – это не только способ устранения боли, но и важный фактор, влияющий на общее впечатление пациента от визита к стоматологу. С фокусом на комфорт и безопасность пациентов, клиника ВИНИР работает над тем, чтобы сделать стоматологические процедуры как можно более приятными и безболезненными. Поэтому рекомендуем не откладывать визит к стоматологу из-за страха! Современные методы анестезии сделают лечение доступным и комфортным для каждого.ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТАЛицензия Л041-01020-64/00288051 от 25.12.2020Реклама