В поликлиниках Энгельса нет роста пациентов с признаками заболеваний дыхательной системы

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В поликлиники города Энгельса за последние несколько дней не обращались пациенты с жалобами на недомогания, характерные для последствий пожара.Зафиксированы обращения пациентов с признаками ОРВИ, гриппа, других не инфекционных заболеваний, но и их количество находится в пределах среднестатистических значений.Все первичное звено работает в плановом порядке. Пользуясь случаем, хочу напомнить всем, у кого есть хронические заболевания, о неукоснительном соблюдении врачебных рекомендаций, регулярном приеме назначенных препаратов, а также о том, что здоровый сон, рациональное питание - лучшие друзья человека», - отметила главный врач Саратовского центра общественного здоровья и профилактики Римма Яхина.