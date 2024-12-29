Время подарков с заботой о здоровье
С приближением праздников мы все начинаем искать идеальные подарки для наших близких. Почему бы не подарить что-то не только оригинальное, но и полезное для их здоровья? В этом зимнем сезоне уделите внимание уходу за зубами и здоровью полости рта. Мы подготовили для вас Топ-7 идей оригинальных подарков, которые порадуют и помогут сохранить улыбку ваших родных!
Здоровье можно не только пожелать, но и подарить! И вот несколько идей, как это можно сделать:
1. Сертификат на профессиональную чистку зубов по швейцарскому протоколу GBT
Профессиональная чистка — это не только способ улучшить внешний вид улыбки, но и важная мера для профилактики заболеваний зубов и десен.
В стоматологии “ВИНИР” проводят чистку с использованием аппарата AIRFLOW PROPHYLAXIS MASTER. Гигиена по протоколу GBT позволяет не только удалить налет, но и предотвратить его образование в будущем, что делает его особенно актуальным для пациентов с повышенным риском заболеваний десен.
2. Отбеливание зубов Zoom 4
Отбеливание зубов — это популярная процедура, которая добавит уверенности вашим близким. Подарите сертификат, и они смогут творить чудеса с улыбкой!
3. Номинальные сертификаты стоматологической клиники
Когда вы не уверены в предпочтениях человека, подарите номинальные сертификаты на услуги стоматологии. Это даст возможность выбрать то, что действительно нужно — будь то чистка, отбеливание или консультация у специалистов.
4. Набор для ухода за полостью рта
Обратите внимание на профессиональную линейку для ухода за полостью рта, включающую - зубную щетку, качественную зубную пасту, эффективный ополаскиватель и зубную нить. Этот набор поможет поддерживать здоровье зубов и десен на протяжении всего года. Заботьтесь о благополучии своих родных и дарите им уверенность в своей улыбке!
5. Ирригатор
Ирригатор — это идеальный подарок для тех, кто хочет улучшить свою гигиену. Устройство эффективно очищает межзубные пространства, что способствует здоровью десен и свежему дыханию.
6. Абонемент на профессиональную гигиену полости рта
Долгосрочный подарок, который поможет вашим близким заботиться о здоровье зубов на протяжении всего года. Абонемент на регулярные профилактические осмотры и гигиену — забота, которая никого не оставит равнодушным!
7. Стоматологический чек-ап
Стоматологический чеĸ-ап — это оценка состояния зубов и полости рта. Подарите своим близким комфорт и уверенность в своем здоровье. Стоматологический чек-ап включает оценку состояния зубов и полости рта, что поможет выявить возможные проблемы заранее.
Выбирайте подарки с душой! Они не только принесут радость, но и значительно улучшат качество жизни ваших близких.
В стоматологии «ВИНИР» Вам помогут с выбором самых актуальных предложений.
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Лицензия Л041-01020-64/00288051 от 25.12.2020
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https://vinir-s.ru/?erid=2SDnjc4Rbo1
Здоровье можно не только пожелать, но и подарить! И вот несколько идей, как это можно сделать:
1. Сертификат на профессиональную чистку зубов по швейцарскому протоколу GBT
Профессиональная чистка — это не только способ улучшить внешний вид улыбки, но и важная мера для профилактики заболеваний зубов и десен.
В стоматологии “ВИНИР” проводят чистку с использованием аппарата AIRFLOW PROPHYLAXIS MASTER. Гигиена по протоколу GBT позволяет не только удалить налет, но и предотвратить его образование в будущем, что делает его особенно актуальным для пациентов с повышенным риском заболеваний десен.
2. Отбеливание зубов Zoom 4
Отбеливание зубов — это популярная процедура, которая добавит уверенности вашим близким. Подарите сертификат, и они смогут творить чудеса с улыбкой!
3. Номинальные сертификаты стоматологической клиники
Когда вы не уверены в предпочтениях человека, подарите номинальные сертификаты на услуги стоматологии. Это даст возможность выбрать то, что действительно нужно — будь то чистка, отбеливание или консультация у специалистов.
4. Набор для ухода за полостью рта
Обратите внимание на профессиональную линейку для ухода за полостью рта, включающую - зубную щетку, качественную зубную пасту, эффективный ополаскиватель и зубную нить. Этот набор поможет поддерживать здоровье зубов и десен на протяжении всего года. Заботьтесь о благополучии своих родных и дарите им уверенность в своей улыбке!
5. Ирригатор
Ирригатор — это идеальный подарок для тех, кто хочет улучшить свою гигиену. Устройство эффективно очищает межзубные пространства, что способствует здоровью десен и свежему дыханию.
6. Абонемент на профессиональную гигиену полости рта
Долгосрочный подарок, который поможет вашим близким заботиться о здоровье зубов на протяжении всего года. Абонемент на регулярные профилактические осмотры и гигиену — забота, которая никого не оставит равнодушным!
7. Стоматологический чек-ап
Стоматологический чеĸ-ап — это оценка состояния зубов и полости рта. Подарите своим близким комфорт и уверенность в своем здоровье. Стоматологический чек-ап включает оценку состояния зубов и полости рта, что поможет выявить возможные проблемы заранее.
Выбирайте подарки с душой! Они не только принесут радость, но и значительно улучшат качество жизни ваших близких.
В стоматологии «ВИНИР» Вам помогут с выбором самых актуальных предложений.
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Лицензия Л041-01020-64/00288051 от 25.12.2020
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https://vinir-s.ru/?erid=2SDnjc4Rbo1