29 декабря 2024 ВОСКРЕСЕНЬЕ
Новости
20:16 | 28 декабря
Что ждёт ФК “Сокол” в 2025 году?
20:04 | 28 декабря
О героях страны написали участники проекта «Проводники культуры»
16:22 | 28 декабря
В 2024 году жители Саратовской области активно интересовались поддержкой бизнеса
10:39 | 28 декабря
Дети погибших защитников Отечества побывали в гостях у главного Деда Мороза страны
18:00 | 27 декабря
Энгельс стал лучшим в стране по показателям охраны лесных ресурсов
16:00 | 27 декабря
Для ребят из регионов ПФО зажглась главная окружная Новогодняя Елка
15:23 | 27 декабря
Депутаты областной Думы поддержали расторжение контракта с застройщиком домов для переселенцев из аварийного жилья
14:35 | 27 декабря
Бизнес-проект многодетной матери из Саратова отметили на федеральном уровне
10:34 | 27 декабря
Для воспитанников интерната прошел очередной мастер-класс
09:52 | 27 декабря
В правительстве области подвели итоги работы казачьих обществ за 2024 год
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Время подарков с заботой о здоровье

Здоровье
С приближением праздников мы все начинаем искать идеальные подарки для наших близких. Почему бы не подарить что-то не только оригинальное, но и полезное для их здоровья? В этом зимнем сезоне уделите внимание уходу за зубами и здоровью полости рта. Мы подготовили для вас Топ-7 идей оригинальных подарков, которые порадуют и помогут сохранить улыбку ваших родных!
Время подарков с заботой о здоровье


Здоровье можно не только пожелать, но и подарить! И вот несколько идей, как это можно сделать:

1. Сертификат на профессиональную чистку зубов по швейцарскому протоколу GBT

Профессиональная чистка — это не только способ улучшить внешний вид улыбки, но и важная мера для профилактики заболеваний зубов и десен.
В стоматологии “ВИНИР” проводят чистку с использованием аппарата AIRFLOW PROPHYLAXIS MASTER. Гигиена по протоколу GBT позволяет не только удалить налет, но и предотвратить его образование в будущем, что делает его особенно актуальным для пациентов с повышенным риском заболеваний десен.

2. Отбеливание зубов Zoom 4

Отбеливание зубов — это популярная процедура, которая добавит уверенности вашим близким. Подарите сертификат, и они смогут творить чудеса с улыбкой!

Время подарков с заботой о здоровье

3. Номинальные сертификаты стоматологической клиники

Когда вы не уверены в предпочтениях человека, подарите номинальные сертификаты на услуги стоматологии. Это даст возможность выбрать то, что действительно нужно — будь то чистка, отбеливание или консультация у специалистов.

4. Набор для ухода за полостью рта

Обратите внимание на профессиональную линейку для ухода за полостью рта, включающую - зубную щетку, качественную зубную пасту, эффективный ополаскиватель и зубную нить. Этот набор поможет поддерживать здоровье зубов и десен на протяжении всего года. Заботьтесь о благополучии своих родных и дарите им уверенность в своей улыбке!


5. Ирригатор

Ирригатор — это идеальный подарок для тех, кто хочет улучшить свою гигиену. Устройство эффективно очищает межзубные пространства, что способствует здоровью десен и свежему дыханию.

6. Абонемент на профессиональную гигиену полости рта

Время подарков с заботой о здоровье

Долгосрочный подарок, который поможет вашим близким заботиться о здоровье зубов на протяжении всего года. Абонемент на регулярные профилактические осмотры и гигиену — забота, которая никого не оставит равнодушным!

7. Стоматологический чек-ап

Стоматологический чеĸ-ап — это оценка состояния зубов и полости рта. Подарите своим близким комфорт и уверенность в своем здоровье. Стоматологический чек-ап включает оценку состояния зубов и полости рта, что поможет выявить возможные проблемы заранее.

Время подарков с заботой о здоровье

Выбирайте подарки с душой! Они не только принесут радость, но и значительно улучшат качество жизни ваших близких.
В стоматологии «ВИНИР» Вам помогут с выбором самых актуальных предложений.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Лицензия Л041-01020-64/00288051 от 25.12.2020
Реклама
https://vinir-s.ru/?erid=2SDnjc4Rbo1