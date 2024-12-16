Современные методы седации и наркоза: комфорт медицинских процедур
Что является основной задачей в мире современной стоматологии? Это помощь на пути к идеальному здоровью, в том числе пациентам, испытывающим страхи, связанные со стоматологическими процедурами. В клинике «ВИНИР» открылось новое отделение, где предлагается лечение при применении седации и наркоза, которые делают лечение более комфортным и безопасным, особенно для детей и пациентов с повышенной тревожностью.
Что такое седация и наркоз?
Седация — это метод снижения тревожности и беспокойства у пациента с помощью специальных медикаментов. При этом пациент находится в сознании, он даже способен общаться с врачом. Наркоз, в свою очередь, представляет собой более глубокое состояние, при котором пациент полностью погружается в сон и теряет чувствительность к боли.
Дентофобия, или страх перед стоматологическими процедурами, может возникнуть по ряду причин. Для многих они связаны с негативным опытом, который затрагивает не только взрослых, но и детей. Исследования показывают, что около 75% людей испытывают определённый уровень страха при мысли о посещении стоматолога. Это может привести к игнорированию проблем со здоровьем зубов и десен, что в свою очередь усугубляет ситуацию.
Лечение во сне позволяет создать максимально комфортную обстановку, при которой каждый пациент, независимо от его страха, изначально будет чувствовать себя в безопасности. В стоматологии “ВИНИР” понимают, что особенно сложно бывает детям и родителям с особенными детками, которые могут не понимать причин лечения и бояться незнакомых медицинских процедур.
Открытие нового отделения в стоматологии "ВИНИР" направлено на то, чтобы облегчить эти страхи и сделать стоматологические процедуры более комфортными.
«Мы понимаем, что страх перед стоматологическими процедурами может серьезно осложнять жизнь нашим пациентам. Мы всегда стремимся создать максимально комфортные условия, и поэтому сейчас мы внедрили современные методы седации и наркоза. Наша команда специалистов сделает всё возможное, чтобы каждый визит к стоматологу стал не только результативным, но и приятным опытом для наших клиентов. Мы уверены, что такие подходы позволят установить доверительные отношения между врачом и пациентом и обеспечить качественное лечение», — рассказывает Дмитрий Сергеевич Бекшанов, генеральный директор стоматологии “ВИНИР”, врач-стоматолог имплантолог, ортопед, хирург.
ТОП-5 преимуществ нового отделения:
1. Индивидуальный подход к каждому пациенту
Врачи нового отделения "ВИНИР" акцентируют внимание на индивидуальном подходе. Перед проведением любых процедур осуществляется тщательная консультация, на которой обсуждаются все детали, включая выбор оптимального метода седации или наркоза, исходя из состояния здоровья пациента и его предпочтений.
2. Современное оборудование и технологии
В отделении установлено современное оборудование, отвечающее всем международным стандартам. Использование новейших технологий позволяет обеспечить высокую точность и безопасность процедур, а также сокращает время восстановления после вмешательства.
3. Безболезненные и комфортные процедуры
С применением седации и наркоза большинство стоматологических процедур проходит максимально безболезненно. Пациенты могут ощущать себя комфортно, зная, что находятся в руках опытных специалистов, которые сделают всё возможное, чтобы процесс лечения прошёл спокойно.
4. Стоматологическая помощь детям с ограниченными возможностями и особенностями развития
Комфортные условия клиники, опытные специалисты, которые используют адаптационные методики и способы снижения уровня стресса (в том числе применение седации и наркоза) обеспечивают высокий уровень помощи.
5. Поддержка опытных специалистов
В новом отделении работают высококвалифицированные стоматологи и анестезиологи с большим опытом работы. Это позволяет гарантировать пациентам профессионализм и надёжность на каждом этапе оказания стоматологической помощи.
Открытие нового отделения с применением седации и наркоза в стоматологии "ВИНИР" — это важный шаг к созданию более дружелюбной и комфортной обстановки для пациентов. Здесь каждый сможет получить помощь квалифицированных врачей в безопасной и комфортной обстановке. Если вы испытываете страх перед стоматологическими процедурами или вам требуется сложное лечение, не стесняйтесь обращаться в наше новое отделение. Мы рады помочь вам на пути к здоровой и красивой улыбке!
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Лицензия Л041-01020-64/00288051 от 25.12.2020
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https://vinir-s.ru/?erid=2SDnjeVUVJb
Что такое седация и наркоз?
Седация — это метод снижения тревожности и беспокойства у пациента с помощью специальных медикаментов. При этом пациент находится в сознании, он даже способен общаться с врачом. Наркоз, в свою очередь, представляет собой более глубокое состояние, при котором пациент полностью погружается в сон и теряет чувствительность к боли.
Дентофобия, или страх перед стоматологическими процедурами, может возникнуть по ряду причин. Для многих они связаны с негативным опытом, который затрагивает не только взрослых, но и детей. Исследования показывают, что около 75% людей испытывают определённый уровень страха при мысли о посещении стоматолога. Это может привести к игнорированию проблем со здоровьем зубов и десен, что в свою очередь усугубляет ситуацию.
Лечение во сне позволяет создать максимально комфортную обстановку, при которой каждый пациент, независимо от его страха, изначально будет чувствовать себя в безопасности. В стоматологии “ВИНИР” понимают, что особенно сложно бывает детям и родителям с особенными детками, которые могут не понимать причин лечения и бояться незнакомых медицинских процедур.
Открытие нового отделения в стоматологии "ВИНИР" направлено на то, чтобы облегчить эти страхи и сделать стоматологические процедуры более комфортными.
«Мы понимаем, что страх перед стоматологическими процедурами может серьезно осложнять жизнь нашим пациентам. Мы всегда стремимся создать максимально комфортные условия, и поэтому сейчас мы внедрили современные методы седации и наркоза. Наша команда специалистов сделает всё возможное, чтобы каждый визит к стоматологу стал не только результативным, но и приятным опытом для наших клиентов. Мы уверены, что такие подходы позволят установить доверительные отношения между врачом и пациентом и обеспечить качественное лечение», — рассказывает Дмитрий Сергеевич Бекшанов, генеральный директор стоматологии “ВИНИР”, врач-стоматолог имплантолог, ортопед, хирург.
ТОП-5 преимуществ нового отделения:
1. Индивидуальный подход к каждому пациенту
Врачи нового отделения "ВИНИР" акцентируют внимание на индивидуальном подходе. Перед проведением любых процедур осуществляется тщательная консультация, на которой обсуждаются все детали, включая выбор оптимального метода седации или наркоза, исходя из состояния здоровья пациента и его предпочтений.
2. Современное оборудование и технологии
В отделении установлено современное оборудование, отвечающее всем международным стандартам. Использование новейших технологий позволяет обеспечить высокую точность и безопасность процедур, а также сокращает время восстановления после вмешательства.
3. Безболезненные и комфортные процедуры
С применением седации и наркоза большинство стоматологических процедур проходит максимально безболезненно. Пациенты могут ощущать себя комфортно, зная, что находятся в руках опытных специалистов, которые сделают всё возможное, чтобы процесс лечения прошёл спокойно.
4. Стоматологическая помощь детям с ограниченными возможностями и особенностями развития
Комфортные условия клиники, опытные специалисты, которые используют адаптационные методики и способы снижения уровня стресса (в том числе применение седации и наркоза) обеспечивают высокий уровень помощи.
5. Поддержка опытных специалистов
В новом отделении работают высококвалифицированные стоматологи и анестезиологи с большим опытом работы. Это позволяет гарантировать пациентам профессионализм и надёжность на каждом этапе оказания стоматологической помощи.
Открытие нового отделения с применением седации и наркоза в стоматологии "ВИНИР" — это важный шаг к созданию более дружелюбной и комфортной обстановки для пациентов. Здесь каждый сможет получить помощь квалифицированных врачей в безопасной и комфортной обстановке. Если вы испытываете страх перед стоматологическими процедурами или вам требуется сложное лечение, не стесняйтесь обращаться в наше новое отделение. Мы рады помочь вам на пути к здоровой и красивой улыбке!
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Лицензия Л041-01020-64/00288051 от 25.12.2020
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https://vinir-s.ru/?erid=2SDnjeVUVJb