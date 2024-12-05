Компании России и Индии будут совместно выпускать продукцию для неонатального скрининга

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Как сообщил 4 декабря журнал «Компания», группа компаний ДИАКОН (ГК ДИАКОН) и индийская компания TRIVITRON HEALTHCARE объявили о создании совместного предприятия по производству реагентов и оборудования для неонатального скрининга в России. Цель сотрудничества — внедрение современных решений для раннего выявления и профилактики заболеваний у новорожденных.Интересно, что TRIVITRON HEALTHCARE владеет финской LABSYSTEMS DIAGNOSTICS — одной из ведущих производственных компаний в области технологий для неонатального скрининга. Однако это не стало препятствием для реализации проекта.После выхода на проектную мощность планируется выпуск около 7000 наборов для неонатального скрининга в год. Объем инвестиций в проект составляет 220 миллионов рублей, а начало выпуска новой продукции запланировано на первую половину 2026 года. Выпуск продукции будет осуществляться на производственной базе ГК ДИАКОН — компании АО «ДИАКОН-ДС».В России неонатальный скрининг обязателен для всех новорожденных. С 2023 года программа значительно расширена, а развитие отечественных медицинских технологий снижает зависимость от импорта. При этом единственным производителем препаратов для скрининга до сих пор остается американская компания Revvity.«Наше партнерство направлено на решение стратегически важной задачи — профилактики сложных генетических заболеваний у новорожденных, — говорит Андрей Варивода, председатель совета директоров ГК «ДИАКОН». — Проект позволит нам внести свой вклад в поддержку и реализацию национальных программ, направленных на улучшение системы российского здравоохранения».По данным сайта правительства РФ, с 2019 года по настоящее время на реализацию профильных федеральных проектов в области здравоохранения было выделено порядка 1,7 трлн рублей, в том числе на рост доли отечественных лекарств и медицинского оборудования.Источник: журнал «Компания»