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Аутотрансплантация зубов – уникальная методика в стоматологии

Здоровье

Сегодня аутотрансплантация зубов стала одним из наиболее интересных и прогрессивных направлений в стоматологии. Эта методика позволяет сохранить естественный зуб, обеспечивая пациентам не только эстетическое, но и функциональное восстановление. Если Вы слышали об имплантах и их роли в стоматологии, знайте, что аутотрансплантация – это возможность, которая выходит за рамки привычных решений.
Аутотрансплантация зубов – уникальная методика в стоматологии

Что такое аутотрансплантация зубов?

Аутотрансплантация зубов – это процесс пересадки зуба из одного места в другое в пределах одной и той же челюсти. Чаще всего эта процедура применяется в случае травм или потери зуба, когда важно сохранить целостность челюстной системы и избежать установки имплантатов.

Аутотрансплантация зубов – уникальная методика в стоматологии

Процедура начинается с удаления зуба, который можно использовать в качестве трансплантата. Чаще используют «лишние» или зубы, не принимающие участие в жевании, например, восьмые или «зубы мудрости». Затем он перемещается на новое место, где требуется восстановление зубного ряда. Благодаря тому, что пересаживается естественный зуб, вероятность успешного приживления высокая.

Аутотрансплантация зубов – уникальная методика в стоматологии

Почему важно выбирать опытного стоматолога?

Сейчас чаще выбирают более сложные, но максимально эффективные решения проблем с зубами. И когда речь заходит о более сложных процедурах, таких как аутотрансплантация, поиск профессионала становится весьма важным.

Аутотрансплантация зубов – уникальная методика в стоматологии

В стоматологии “ВИНИР” активно применяют специализированные методики аутотрансплантации зубов. Специалисты обладают глубокими знаниями анатомии и физиологии зубов, что позволяет им адекватно оценивать каждую ситуацию и предлагать оптимальные решения.

Аутотрансплантация зубов – уникальная методика в стоматологии

Мы обратились к Денису Олеговичу Степанову, врачу-стоматологу ортопеду, имплантологу и хирургу клиники “ВИНИР”, чтобы понять, как работает данная методика и какими преимуществами обладает в сравнении с другими:
“Операция обычно выполняется под местной анестезией и занимает меньше времени, соответственно процесс реабилитации может быть значительно ускорен. При сильном страхе, дентофобии, может быть рекомендовано лечение с маской (седацией), и у нас, к слову, оказывается помощь людям с использованием седации и наркоза. Какие преимущества? В первую очередь, аутотрансплантированные зубы сохраняют свои естественные характеристики, поскольку используется родной зуб. Он выполняет все функции натурального зуба, что способствует сохранению здоровья всей челюстной системы. Более того, зачастую после аутотрансплантации риск отторжения значительно снижен, что является немаловажным аспектом при выборе методик, с помощью которых можно восстановить функциональность и эстетику улыбки”.

Аутотрансплантация зубов – уникальная методика в стоматологии

Аутотрансплантация зубов – это современное решение для пациентов, которые столкнулись с проблемой потери зубы. Существует множество протоколов и технологий, позволяющих успешно проводить эту процедуру. Если Вы ищете способ сохранить свою улыбку, возможно, аутотрансплантация станет для Вас оптимальным выбором. Не забывайте, что ключ к успеху – это клиника, предоставляющая всё самое современное оборудование, необходимое для операции, и квалифицированный стоматолог, который сможет грамотно провести процедуру и обеспечить Ваше полноценное восстановление.
Меняйте свою улыбку к лучшему с помощью передовых технологий в стоматологии грамотного выбора “ВИНИР”!


ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Лицензия Л041-01020-64/00288051 от 25.12.2020
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https://vinir-s.ru/?erid=2SDnjdq1VGo