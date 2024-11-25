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Мероприятия по профилактике немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ реализуются министерством здравоохранения Саратовской области уже девятый год, с 2015 года, когда вступил в силу приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 06.10.2014 № 581н «О порядке проведения профилактических медицинских осмотров обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, а также образовательных организациях высшего образования».Основной задачей данного направления стало выявление группы риска по немедицинскому потреблению наркотических препаратов и не допущение употребления наркотиков в молодежной среде.В этом году по результатам социально-психологического тестирования определены административно-территориальные зоны высокого риска среди подростков по немедицинскому потреблению наркотических средств. В зону риска вошли образовательные учреждения крупных областных и районных центров города Саратова, Энгельса и Балаково.Наркозависимые группы населения стремительно «молодеют». Уровень этой наркотизации все более захватывает среду девочек-подростков. Рост наркоманий и токсикоманий все шире и глубже затрагивает младшие возрастные группы. Сегодняшние дети и подростки по сравнению со взрослыми значительно больше знают о наркотиках, способах их применения, «точках», где их можно приобрести. Согласно данным медико-социальных опросов, учащиеся в возрастной группе 11-14 лет широко осведомлены о психоактивных веществах, формирующих зависимость.Рынок наркотических средств наводнен синтетическими новинками вроде курительных смесей, спайсов, миксов, вызывающих зависимость. Чувствительность экспресс-тестов позволяет обнаружить остатки опиумных наркотиков в течение 5 дней с момента употребления.Медицинское тестирование - это плановое мероприятие, построенное на принципах добровольности и информированного согласия на медицинское вмешательство. Проверка учащихся начинается с 7 класса при обязательном согласии родителей, с 15-ти лет подростки сами решат согласны ли они на медицинское обследование. Не исключено, что отдельные личности не попадут в число лиц, давших согласие на тестирование.Проведение тестирования проводится в несколько этапов. Первый этап: информационно-разъяснительная работа, получение информированного согласия обучающегося на проведение тестирования. Второй этап: профилактический медицинский осмотр врача - психиатра-нарколога, позволяющий определить склонность несовершеннолетнего к употреблению веществ. Третий этап: предварительное химико-токсикологическое тестирование с использованием методов иммуноферментного или иммунохимического анализа, исключающих визуальную оценку результатов, которые проводятся на базе лабораторий психиатрических стационаров.В текущем году министерством здравоохранения Саратовской области расширен объем обследований для выявления 10 видов самых распространенных наркотических веществ (амфетамин, опиаты, каннабиноиды, барбитураты и бензадиазепины, спайсы), сделан акцент на тестирование студентов высших профессиональных учебных заведений.Во взаимодействии с образовательными учреждениями ежегодно с участием врачей психиатров - наркологов проводятся родительские собрания среди обучающихся школ, техникумов, ВУЗов. В проведении тестирования задействованы более 20 высококвалифицированных врачей специалистов из шести психиатрических учреждений области. К организации тестирования привлекаются медицинские сотрудники территориальных поликлиник. На совместных родительских собраниях врачами психиатрами–наркологами в доступной форме рассказывают про тестирование, которое является необходимой мерой социального контроля и предупреждения распространения наркотиков в молодежной среде.За 9 лет медицинским тестированием было охвачено 40,8 тысяч обучающихся из 640 школ, 60 профессиональных образовательных учреждений, 6 ВУЗов. К счастью, положительных результатов выявлено не было.Тестирование анонимное, гарантируется полная конфиденциальность. Результаты теста узнают только сам школьник и его родители по желанию школьника. Специалисты-медики и педагоги школы призывают обучающихся и их родителей серьезно отнестись к этой инициативе. Ведь только при наличии объективной и полноценной информации, можно выстроить систему противостояния, которая действительно будет эффективной.Работает телефон доверия Саратовского городского психоневрологического диспансера 88452 75-14-00, куда каждый подросток или родитель может обратиться анонимно, в том числе по вопросу тестирования на наркотики.