Наркозависимые группы населения стремительно «молодеют»
Саратовская область одна из первых субъектов РФ начала проведение медицинского тестирования несовершеннолетних на незаконное потребление наркотических препаратов
Мероприятия по профилактике немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ реализуются министерством здравоохранения Саратовской области уже девятый год, с 2015 года, когда вступил в силу приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 06.10.2014 № 581н «О порядке проведения профилактических медицинских осмотров обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, а также образовательных организациях высшего образования».
Основной задачей данного направления стало выявление группы риска по немедицинскому потреблению наркотических препаратов и не допущение употребления наркотиков в молодежной среде.
В этом году по результатам социально-психологического тестирования определены административно-территориальные зоны высокого риска среди подростков по немедицинскому потреблению наркотических средств. В зону риска вошли образовательные учреждения крупных областных и районных центров города Саратова, Энгельса и Балаково.
Наркозависимые группы населения стремительно «молодеют». Уровень этой наркотизации все более захватывает среду девочек-подростков. Рост наркоманий и токсикоманий все шире и глубже затрагивает младшие возрастные группы. Сегодняшние дети и подростки по сравнению со взрослыми значительно больше знают о наркотиках, способах их применения, «точках», где их можно приобрести. Согласно данным медико-социальных опросов, учащиеся в возрастной группе 11-14 лет широко осведомлены о психоактивных веществах, формирующих зависимость.
Рынок наркотических средств наводнен синтетическими новинками вроде курительных смесей, спайсов, миксов, вызывающих зависимость. Чувствительность экспресс-тестов позволяет обнаружить остатки опиумных наркотиков в течение 5 дней с момента употребления.
Медицинское тестирование - это плановое мероприятие, построенное на принципах добровольности и информированного согласия на медицинское вмешательство. Проверка учащихся начинается с 7 класса при обязательном согласии родителей, с 15-ти лет подростки сами решат согласны ли они на медицинское обследование. Не исключено, что отдельные личности не попадут в число лиц, давших согласие на тестирование.
Проведение тестирования проводится в несколько этапов. Первый этап: информационно-разъяснительная работа, получение информированного согласия обучающегося на проведение тестирования. Второй этап: профилактический медицинский осмотр врача - психиатра-нарколога, позволяющий определить склонность несовершеннолетнего к употреблению веществ. Третий этап: предварительное химико-токсикологическое тестирование с использованием методов иммуноферментного или иммунохимического анализа, исключающих визуальную оценку результатов, которые проводятся на базе лабораторий психиатрических стационаров.
В текущем году министерством здравоохранения Саратовской области расширен объем обследований для выявления 10 видов самых распространенных наркотических веществ (амфетамин, опиаты, каннабиноиды, барбитураты и бензадиазепины, спайсы), сделан акцент на тестирование студентов высших профессиональных учебных заведений.
Во взаимодействии с образовательными учреждениями ежегодно с участием врачей психиатров - наркологов проводятся родительские собрания среди обучающихся школ, техникумов, ВУЗов. В проведении тестирования задействованы более 20 высококвалифицированных врачей специалистов из шести психиатрических учреждений области. К организации тестирования привлекаются медицинские сотрудники территориальных поликлиник. На совместных родительских собраниях врачами психиатрами–наркологами в доступной форме рассказывают про тестирование, которое является необходимой мерой социального контроля и предупреждения распространения наркотиков в молодежной среде.
За 9 лет медицинским тестированием было охвачено 40,8 тысяч обучающихся из 640 школ, 60 профессиональных образовательных учреждений, 6 ВУЗов. К счастью, положительных результатов выявлено не было.
Тестирование анонимное, гарантируется полная конфиденциальность. Результаты теста узнают только сам школьник и его родители по желанию школьника. Специалисты-медики и педагоги школы призывают обучающихся и их родителей серьезно отнестись к этой инициативе. Ведь только при наличии объективной и полноценной информации, можно выстроить систему противостояния, которая действительно будет эффективной.
Работает телефон доверия Саратовского городского психоневрологического диспансера 88452 75-14-00, куда каждый подросток или родитель может обратиться анонимно, в том числе по вопросу тестирования на наркотики.