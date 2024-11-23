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Стоматология будущего: врачи клиники "ВИНИР" осваивают новые технологии восстановления зубов

Здоровье

Команда стоматологии грамотного выбора "ВИНИР" вновь подтвердила свой статус лидера в области стоматологической помощи, приняв участие в курсе "Техника вертикального препарирования зубов и БОПТ (B.O.P.T.)" в городе Сочи. Стремление к новым знаниям является неотъемлемой частью философии клиники, которая уже давно зарекомендовала себя как надежный партнер в сфере стоматологического здоровья.
Стоматология будущего: врачи клиники "ВИНИР" осваивают новые технологии восстановления зубов

Курс включал обширную программу, охватывающую ключевые аспекты вертикального и горизонтального препарирования зубов. Обсуждались многие аспекты препарирования зубов, в том числе особенности биологически ориентированной техники, которая позволяет максимально сохранить здоровые ткани зуба.

Стоматология будущего: врачи клиники "ВИНИР" осваивают новые технологии восстановления зубов

Среди участников курса были ведущие специалисты клиники: генеральный директор врач-стоматолог ортопед, хирург, имплантолог Дмитрий Сергеевич Бекшанов, врач-стоматолог ортопед, хирург, имплантолог Денис Олегович Степанов и врач-стоматолог ортопед Ровшан Таджиевич Мустафаев. В своей практике врачи-стоматологии “ВИНИР” работают в техниках максимального сохранения ткани зуба и всегда стремятся ещё больше расширить свои знания в профессии.

Стоматология будущего: врачи клиники "ВИНИР" осваивают новые технологии восстановления зубов

Генеральный директор и ведущий врач-стоматолог-имплантолог, ортопед, хирург клиники "ВИНИР" Дмитрий Сергеевич Бекшанов отметил: «Постоянное обучение и развитие – это базовые ценности нашей клиники. Участие в таких курсах позволяет нам не только изучать тонкости методики, но и обмениваться опытом с коллегами, что непосредственно влияет на качество лечения наших пациентов. Мы делаем всё возможное, чтобы помочь как можно бОльшему количеству людей на пути к сохранению здоровья. Мы не просто спасаем зубы, мы помогаем вновь обрести возможность проявлять эмоции без стеснения».

Особую значимость имела демонстрация техник на фантомных моделях, где врачи могли на практике изучить нюансы вертикального препарирования и изготовления временных коронок. Курс завершился разбором клинических случаев, что позволило специалистам лучше понять возможные способы решения при разных данных.

Стоматология будущего: врачи клиники "ВИНИР" осваивают новые технологии восстановления зубов

Клиника "ВИНИР" продолжает обеспечивать своих пациентов не только высоким уровнем знаний, но и современными методиками, направленными на улучшение качества стоматологической помощи. Постоянное стремление к саморазвитию и освоению современного оборудования – это тот путь, по которому идёт команда, чтобы быть лучшим примером для вас.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Лицензия Л041-01020-64/00288051 от 25.12.2020
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https://vinir-s.ru/?erid=2SDnje4AxM9