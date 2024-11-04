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Небо без пробок: санавиация помогает быстро доставлять в больницы экстренных пациентов

Здоровье
Небо без пробок: санавиация помогает быстро доставлять в больницы экстренных пациентов


Вылеты санитарной авиации в Саратовской возродились в 2014 году. Тогда рейсы совершались всего 12-15 раз в год. В этом году только за девять месяцев уже осуществлено 724 вызова, 15 из них -  в другие регионы.

С каждым годом количество вылетов увеличивается, тем самым расширяются возможности для оказания экстренной, специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи в оперативном порядке.
Расширяется и география.

«Сегодня санитарная авиация позволяет обеспечивать населению своевременную специализированную медицинскую помощь. Перед вызовом вертолета в каждом конкретном случае специалисты оценивают состояние пострадавшего, насколько быстро и остро он нуждается в транспортировке в лечебные учреждения Саратова.
Нужно быть увереным, что перевозка не ухудшит его состояние.
Пациенты санавиации - это люди с такими диагнозами, как инсульты, инфаркты, пострадавшие в ДТП. Особое внимание уделяем акушерским случаям», - рассказал министр здравоохранения Владимир Дудаков.

Напомним, модернизация региональной воздушной службы санитарной авиации стала возможной, благодаря национальному проекту «Здравоохранение», инициированному Президентом России Владимиром Путиным, в котором на протяжении нескольких лет наш регион принимает активное участие.