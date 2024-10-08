На базе Энгельсской городской клинической больницы №2 обсудили вопросы профилактики сердечно-сосудистых катастроф

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В ходе совещания, посвященного Всемирному дню сердца, обсуждали проблемы преемственности в оказании медицинской помощи пациентам с острым коронарным синдромом, вопросы профилактики сердечно-сосудистых катастроф, лекарственного обеспечения и амбулаторного этапа реабилитации.Региональный сосудистый центр был открыт на базе больницы в июле 2023 года. Он оказывает помощь пациентам с острым коронарным синдромом Энгельса, Энгельсского района и других прикреплённых районов левобережья Саратовской области в режиме 24/7."Всего по итогам первого года работы центра выполнено порядка 1,5 тыс коронарографий и 900 стентирований коронарных артерий. Процент стентированных больных, среди прошедших коронарографию, неизменно высок и составляет в среднем 60%. Это значит, что увеличивается количество пациентов, которым вовремя оказали медицинскую помощь. Приобретение дорогостоящего диагностического оборудования - один из шагов в реализации региональной программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение», инициированной Президентом России Владимиром Путиным. Новое тяжелое оборудование помогает вернуть здоровье и спасти жизнь, способствует улучшению демографической ситуации", - рассказала заместитель министра здравоохранения Саратовской области Асят Выкова.