8 октября 2024 ВТОРНИК
Новости
18:50 | 07 октября
В Саратове обсудят культурное наследие областного центра и региона
18:00 | 07 октября
В Татищевском районе прошла военно-патриотическая игра «Зарница»
17:02 | 07 октября
83% опрошенных жителей заметили улучшения на областных дорогах
17:00 | 07 октября
Саратовские самовары получили премию
16:42 | 07 октября
Для обеспечения льготной категории граждан инсулином будут выделены 100 млн рублей
16:04 | 07 октября
В Дергачах по нацпроекту появился мемориальный комплекс
15:24 | 07 октября
Технологии и сотрудничество: третий SKOLKOVO Women’s Forum состоялся в Москве
15:00 | 07 октября
По региональной программе в области продолжается ремонт тротуаров
14:00 | 07 октября
В муниципалитетах области продолжаются осенние субботники
13:37 | 07 октября
Продолжается прием заявок на участие в X фестивале «София»
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

На базе Энгельсской городской клинической больницы №2 обсудили вопросы профилактики сердечно-сосудистых катастроф

Здоровье
На базе Энгельсской городской клинической больницы №2 обсудили вопросы профилактики сердечно-сосудистых катастроф


В ходе совещания, посвященного Всемирному дню сердца, обсуждали проблемы преемственности в оказании медицинской помощи пациентам с острым коронарным синдромом, вопросы профилактики сердечно-сосудистых катастроф, лекарственного обеспечения и амбулаторного этапа реабилитации.

Региональный сосудистый центр был открыт на базе больницы в июле 2023 года. Он оказывает помощь пациентам с острым коронарным синдромом Энгельса, Энгельсского района и других прикреплённых районов левобережья Саратовской области в режиме 24/7.

"Всего по итогам первого года работы центра выполнено порядка 1,5 тыс коронарографий и 900 стентирований коронарных артерий. Процент стентированных больных, среди прошедших коронарографию, неизменно высок и составляет в среднем 60%. Это значит, что увеличивается количество пациентов, которым вовремя оказали медицинскую помощь. Приобретение дорогостоящего диагностического оборудования - один из шагов в реализации региональной программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение», инициированной Президентом России Владимиром Путиным. Новое тяжелое оборудование помогает вернуть здоровье и спасти жизнь, способствует улучшению демографической ситуации", - рассказала заместитель министра здравоохранения Саратовской области Асят Выкова.