В Озинках продолжается строительство нового здания поликлиники

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Строительство по улице Пионерская, 88б проводится в рамках реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения национального проекта «Здравоохранение», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.Новое лечебное учреждение рассчитано на 300 посещений в смену (250 взрослого и 50 детского), 18 коек дневного стационара и будет оснащено всем самым необходимым современным оборудованием для диагностики и оказания медицинской помощи.Сейчас ведутся работы по закладке фундамента. У поликлиники нет отдельного здания, разные отделения рассредоточены в разных корпусах, что представляет неудобство для врачей и пациентов.Поликлиника в Озинском районе – не единственный объект, который возводится в сфере здравоохранения в этом году.«Благодаря нацпроектам, и в частности, программе модернизации первичного звена здравоохранения повышается качество и доступность медицинской помощи. Уверен, что жители области отмечают эти позитивные изменения, особенно в первичном звене.Действующая программа модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение» была рассчитана до 2025 года, однако, решением Президента России Владимира Путина она будет продолжена до 2030 в рамках нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». И это очень важно, поскольку материально-техническая база медицинских организаций все еще требует укрепления и обновления», - прокомментировал министр здравоохранения Владимир Дудаков.