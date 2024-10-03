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Как отличить ОРВИ от гриппа

Здоровье
Как отличить ОРВИ от гриппа


Осень – традиционный сезон простуд. У нас возникают инфекции, вызывающие насморк, кашель, боль в горле и повышение температуры тела. Нас атакуют различные возбудители, чаще всего это вирусы и бактерии.

Несмотря на схожую симптоматику гриппа и ОРВИ, врач без труда отличит одно заболевание от другого. Предлагаем и вам разобраться, в чем отличие ОРВИ и гриппа.
ОРВИ чаще всего отличаются постепенным развитием клинической картины. Заложенность носа и насморк при гриппе обычно не настолько выражены с первых дней заболевания, как при ОРВИ.
Начало развития гриппа всегда острое, можно сказать, даже мгновенное. Продромальный период (период заболевания, который протекает между инкубационным периодом и появлением симптомов) часто отсутствует вообще.
Как правило, при ОРВИ температура тела повышается до 37,5-38,5 °C. Беспокоят головные боли, насморк, кашель, озноб, слабость и сонливость. При гриппе температура тела может повышаться до 40 °C, при этом у человека наблюдаются сильные головные боли, резь в глазах, светобоязнь и такие ярко выраженные симптомы, как боли в горле, кашель, вялость, боли в мышцах и повышенное потоотделение. Также могут беспокоить дискомфорт в животе, рвота и диарея.

«Несмотря на наличие ряда различий ОРВИ и гриппа, самостоятельно определить, какое именно заболевание поразило вас, практически невозможно. При появлении первых симптомов заболевания необходимо обратиться к врачу.
А самый надежный способ уберечься от сезонного вируса - вакцинация. Прививка обезопасит от заражения или убережет от тяжелых осложнений. Сделать прививку можно в поликлинике по месту жительства или в мобильных пунктах вакцинации», - прокомментировал министр здравоохранения Владимир Дудаков.