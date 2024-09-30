8 ГЛАВНЫХ ВОПРОСОВ СТОМАТОЛОГУ, КОТОРЫЕ ВЫ НЕ РЕШАЛИСЬ ЗАДАТЬ

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1. Как часто нужно проходить профилактические осмотры?

2. Почему у меня болят зубы, даже если я слежу за гигиеной?



3. Насколько важна профессиональная чистка зубов?



4. Какие методы анестезии Вы используете?

5. Как выбрать зубную пасту?

6. Что будет, если я не лечу кариес?

7. Какой лучший способ борьбы с плохим запахом изо рта?

8. Как сохранить зубы здоровыми до старости?



Многие пациенты не уверены, что нужно регулярно посещать стоматолога. Обычно рекомендуется приходить на осмотр два раза в год, но для некоторых людей, в зависимости от состояния здоровья зубов, могут потребоваться и более частые визиты к врачу. Не бойтесь спросить стоматолога о своем индивидуальном графике посещений. Только он, оценив состояние здоровья полости рта, сможет сказать, как часто рекомендуется именно вам приходить на профилактический осмотр.Зачастую пациенты удивляются, что у них могут возникнуть проблемы с зубами, несмотря на регулярную чистку и использование зубной нити. Это может быть связано с несколькими факторами: генетикой, качеством питания или даже особенностями зубной анатомии. При этом, зубная эмаль не обладает регенерацией, и с возрастом истирается. Поэтому при ощущении каких-либо болезненных ощущений важно обратиться к врачу. Задав этот вопрос стоматологу, Вы сможете получить конкретные рекомендации по уходу за зубами.Многие люди недооценивают значение профессиональной чистки. Хотя регулярная домашняя гигиена зубов важна, профессиональная чистка помогает устранить налет и камень, которые могут накопиться даже у самых старательных. Это поможет предотвратить заболевания десен и кариес. У нас в клинике услуга профессиональной гигиены полости рта проводится при применении искусственного интеллекта, что позволяет не только распознать заболевание на ранней стадии, но и оперативно предотвратить его дальнейшее развитие.Страх перед болью — это одна из главных причин, по которой люди избегают походов к стоматологу. Сейчас мы используем апликационную анестезию, которая весьма комфортна для пациентов. Поэтому вы можете быть уверенным, что процедура пройдет максимально безболезненно. К тому же, скоро у нас откроется новое отделение, где мы будем помогать людям под наркозом и с «маской» (седацией).Существует множество вариантов зубных паст, рекламируемых как «лучшие». Вы можете задать стоматологу вопрос о том, какая паста будет наиболее эффективной для Ваших зубов и десен. Учитывая индивидуальные особенности, врач-стоматолог сможет порекомендовать продукт, который подходит именно вам. Кроме того, всё это вы сможете приобрести, не выходя из клиники.Лучше не игнорировать ранние признаки кариеса, так как проблема, к сожалению, не решится сама собой. Сейчас существует методика лечения кариеса без бормашины (технология ICON), когда на первых стадиях можно остановить процесс разрушения зуба. Невылеченные зубы могут привести к более серьезным заболеваниям и даже необходимости их удаления.Проблема неприятного запаха изо рта затрагивает многих, однако не все решаются задать этот вопрос стоматологу. Причины могут быть различными — от заболеваний десен до проблем с желудочно-кишечным трактом. Приходите на консультацию к врачу-стоматологу парадонтологу, он выяснит причины, и расскажет, как решить эту проблему.На самом деле это очень актуальная проблема. Согласно официальным данным Всемирной организации здравоохранения, около 98% людей в мире страдают воспалительными заболеваниями тканей пародонта, а распространенность кариеса постоянных зубов среди населения России составляет у 12-летних 78% и у взрослых 97-100%. Красивые и здоровые зубы — это во многом результат большой ежедневной работы над собой. Но это не всё! Хорошая генетика, здоровое сбалансированное питание, регулярное соблюдение личной гигиены, посещение стоматологов не реже 1 раза в год – вот основные слагаемые здоровых крепких зубов на долгие годы.Обязательно задавайте стоматологу вопросы по соблюдению гигиенических привычек, диете и регулярным осмотрам! Доверительная беседа со специалистом поможет сделать посещение кабинета более комфортным. Осознание проблемы и желание сохранить красивую улыбку — это ключ к долговечному здоровью полости рта.ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТАЛицензия Л041-01020-64/00288051 от 25.12.2020Реклама