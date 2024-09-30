8 ГЛАВНЫХ ВОПРОСОВ СТОМАТОЛОГУ, КОТОРЫЕ ВЫ НЕ РЕШАЛИСЬ ЗАДАТЬ
Посещение стоматолога — стрессовая ситуация для многих людей. Как правило, мы приходим в кабинет за помощью, а не с вопросами. Однако, будучи там, у нас могут возникать вопросы, которые мы стесняемся или не решаемся задать.
Сегодня мы обратились в стоматологию грамотного выбора «ВИНИР» к врачу-стоматологу терапевту Виктории Александровне Улановой, чтобы задать те самые вопросы.
1. Как часто нужно проходить профилактические осмотры?
Многие пациенты не уверены, что нужно регулярно посещать стоматолога. Обычно рекомендуется приходить на осмотр два раза в год, но для некоторых людей, в зависимости от состояния здоровья зубов, могут потребоваться и более частые визиты к врачу. Не бойтесь спросить стоматолога о своем индивидуальном графике посещений. Только он, оценив состояние здоровья полости рта, сможет сказать, как часто рекомендуется именно вам приходить на профилактический осмотр.
2. Почему у меня болят зубы, даже если я слежу за гигиеной?
Зачастую пациенты удивляются, что у них могут возникнуть проблемы с зубами, несмотря на регулярную чистку и использование зубной нити. Это может быть связано с несколькими факторами: генетикой, качеством питания или даже особенностями зубной анатомии. При этом, зубная эмаль не обладает регенерацией, и с возрастом истирается. Поэтому при ощущении каких-либо болезненных ощущений важно обратиться к врачу. Задав этот вопрос стоматологу, Вы сможете получить конкретные рекомендации по уходу за зубами.
3. Насколько важна профессиональная чистка зубов?
Многие люди недооценивают значение профессиональной чистки. Хотя регулярная домашняя гигиена зубов важна, профессиональная чистка помогает устранить налет и камень, которые могут накопиться даже у самых старательных. Это поможет предотвратить заболевания десен и кариес. У нас в клинике услуга профессиональной гигиены полости рта проводится при применении искусственного интеллекта, что позволяет не только распознать заболевание на ранней стадии, но и оперативно предотвратить его дальнейшее развитие.
4. Какие методы анестезии Вы используете?
Страх перед болью — это одна из главных причин, по которой люди избегают походов к стоматологу. Сейчас мы используем апликационную анестезию, которая весьма комфортна для пациентов. Поэтому вы можете быть уверенным, что процедура пройдет максимально безболезненно. К тому же, скоро у нас откроется новое отделение, где мы будем помогать людям под наркозом и с «маской» (седацией).
5. Как выбрать зубную пасту?
Существует множество вариантов зубных паст, рекламируемых как «лучшие». Вы можете задать стоматологу вопрос о том, какая паста будет наиболее эффективной для Ваших зубов и десен. Учитывая индивидуальные особенности, врач-стоматолог сможет порекомендовать продукт, который подходит именно вам. Кроме того, всё это вы сможете приобрести, не выходя из клиники.
6. Что будет, если я не лечу кариес?
Лучше не игнорировать ранние признаки кариеса, так как проблема, к сожалению, не решится сама собой. Сейчас существует методика лечения кариеса без бормашины (технология ICON), когда на первых стадиях можно остановить процесс разрушения зуба. Невылеченные зубы могут привести к более серьезным заболеваниям и даже необходимости их удаления.
7. Какой лучший способ борьбы с плохим запахом изо рта?
Проблема неприятного запаха изо рта затрагивает многих, однако не все решаются задать этот вопрос стоматологу. Причины могут быть различными — от заболеваний десен до проблем с желудочно-кишечным трактом. Приходите на консультацию к врачу-стоматологу парадонтологу, он выяснит причины, и расскажет, как решить эту проблему.
8. Как сохранить зубы здоровыми до старости?
На самом деле это очень актуальная проблема. Согласно официальным данным Всемирной организации здравоохранения, около 98% людей в мире страдают воспалительными заболеваниями тканей пародонта, а распространенность кариеса постоянных зубов среди населения России составляет у 12-летних 78% и у взрослых 97-100%. Красивые и здоровые зубы — это во многом результат большой ежедневной работы над собой. Но это не всё! Хорошая генетика, здоровое сбалансированное питание, регулярное соблюдение личной гигиены, посещение стоматологов не реже 1 раза в год – вот основные слагаемые здоровых крепких зубов на долгие годы.
Обязательно задавайте стоматологу вопросы по соблюдению гигиенических привычек, диете и регулярным осмотрам! Доверительная беседа со специалистом поможет сделать посещение кабинета более комфортным. Осознание проблемы и желание сохранить красивую улыбку — это ключ к долговечному здоровью полости рта.
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Лицензия Л041-01020-64/00288051 от 25.12.2020
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https://vinir-s.ru/?erid=2SDnjeQdiPL