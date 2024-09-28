Элайнеры: современное решение для красивой улыбки
В саратовской клинике внедрили высокоэффективные аппараты для выравнивания зубов
В мире стоматологии элайнеры становятся всё более популярным выбором для людей, стремящихся к идеальной улыбке. Если вы задумываетесь о коррекции прикуса или выравнивании зубов, эта статья поможет вам понять, что такое элайнеры, как они работают и какие преимущества они предлагают.
Чтобы лучше разобраться в данном вопросе, мы обратились к специалисту стоматологической клиники «ВИНИР»: врачу-стоматологу ортодонту Марии Сергеевне Кочетовой.
—Что такое элайнеры и в чем заключаются преимущества их использования?
—Элайнеры — это прозрачные пластиковые капы, которые постепенно перемещают зубы в нужное положение. В отличие от традиционных брекетов, элайнеры практически незаметны и могут быть сняты на время еды или чистки зубов, что делает их удобным вариантом для многих пациентов. В чем преимущества? Прежде всего, в их эстетичности. Именно благодаря тому, что элайнеры практически невидимы, они становятся идеальным решением для некоторых пациентов.
Прозрачность элайнеров позволяет пациентам чувствовать себя уверенно в течение всего процесса лечения. Кроме того, с ними комфортно и удобно. В нашей зуботехнической лаборатории элайнеры делают из гладкого пластика, они не вызывают дискомфорта и раздражения десен, как это может происходить с металлическими брекетами. Более того, элайнеры снимаются, что упрощает процесс ухода за полостью рта и позволяет наслаждаться любимыми блюдами без ограничений.
—Расскажите, пожалуйста, как создаются элайнеры?
—Каждая пара элайнеров разрабатывается в нашей клинике индивидуально на основе 3D-моделирования, что обеспечивает точное соответствие вашим зубам и прикусу. И в отличие от традиционных брекетов, где может требоваться частая коррекция, с элайнерами нужно будет посещать ортодонта реже — обычно каждые 6-8 недель.
—Вы упомянули, что сами изготавливаете элайнеры для пациентов, можете рассказать об этой процедуре подробнее?
—Да, мы с радостью сообщаем, что в стоматологии ВИНИР теперь доступны элайнеры собственного производства. Мы обучились данной технологии, закупили оборудование, и, благодаря полученным знаниям, создаём высококачественные и эффективные капы для выравнивания зубов, отвечающие всем современным методикам. Наши специалисты используют передовые методы 3D-моделирования для создания индивидуальных решений для каждого пациента. Это гарантирует не только комфорт, но и максимальную эффективность лечения.
—Расскажите, как проходит процесс лечения на элайнерах?
—На первом этапе пациент приходит на консультацию к нашему ортодонту, который проводит осмотр и диагностику с применением искусственного интеллекта «Диагнокат», и они вместе обсуждают желаемый результат. Затем мы создаем 3D-модель зубов с помощью интраорального сканера, что значительно быстрее и комфортнее для пациента по сравнению со слепками. На основе полученной модели наши специалисты изготавливают индивидуальные элайнеры.
Каждый комплект элайнеров необходимо менять примерно раз в 10-14 дней в зависимости от клинического случая. Важно раз в 1,5-2 месяца приходить на осмотр к ортодонту. Он выдаст новые комплекты капп и будет контролировать процесс и, если потребуется, внесет необходимые коррективы.
Элайнеры представляют собой современное и удобное решение для коррекции зубного ряда и улучшения вашей улыбки. С запуском элайнеров собственного производства в стоматологии ВИНИР специалисты могут предложить пациентам оперативное и индивидуальное лечение.
Если вы задумывались о лечении с помощью брекетов, но что-то вас останавливало, мы рекомендуем обратиться на консультацию к специалистам стоматологической клиники «Винир». Возможно, использование прозрачных элайнеров станет для вас идеальным решением!
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Лицензия Л041-01020-64/00288051 от 25.12.2020
Реклама
https://vinir-s.ru/?erid=2SDnjeu7cbL