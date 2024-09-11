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Современный анализатор-автомат помогает в диагностике заболеваний

Здоровье
Современный анализатор-автомат помогает в диагностике заболеваний

Автоматический иммуноферментный анализатор с успехом работает в Саратовской районной больнице. Оборудование было получено благодаря программе модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.

Новая техника позволяет проводить исследования на гормоны щитовидной железы, онкомаркеры СА-125, ПСА, гепатиты В и С, антитела к краснухе, кальцитонин.

«Наша поликлиника оснащена самым современным диагностическим оборудованием: компьютерным томографом, маммографом, современными УЗИ-аппаратами, рентгенологическим аппаратом, цифровым флюоорографом, лабораторным оборудованием. Все это расширяет возможности врачей в диагностике и лечении. Выявление заболеваний на ранней стадии – половина успеха в лечении. Лабораторное оборудование, поступающее в рамках программы, просто и понятно в использовании. С помощью анализатора-автомата на сегодняшний день проведено 12 600 исследований», - рассказал главный врач Саратовской районной больницы Михаил Перепелов.