Дентофобия: как преодолеть страх перед стоматологом?
Дентофобия – боязнь лечить зубы или боязнь стоматологических инструментов, манипуляций, которые проводятся в стоматологическом кресле. Этот страх может возникать как у детей, так и у взрослых и существенно осложнять жизнь человека. Многие откладывают визит к стоматологу, пока не возникнут серьезные проблемы с зубами, что только усугубляет ситуацию.
Чтобы понять, что стоит за этим страхом и как его преодолеть, мы решили пообщаться с Мариной Сергеевной Бекшановой – исполнительным директором ООО Медицинской клиники “ВИНИР” , организатором здравоохранения, судебно-медицинским экспертом по терапевтической стоматологии СТАР, врачом-стоматологом терапевтом с 15-летним опытом.
Существует несколько основных причин, по которым люди могут испытывать страх перед посещением стоматолога.
Негативный опыт в детстве:
• Боль и дискомфорт, пережитые в детстве, могут остаться в памяти на долгие годы;
• Нехватка должного психологического подхода со стороны врача.
Страх боли:
• Ожидание сильной боли при процедурах;
• Пугающие рассказы родителей, знакомых и родственников о негативном опыте лечения зубов.
Чувство беспомощности и отсутствие контроля:
• Пациенты часто чувствуют себя беззащитными, когда находятся в кресле стоматолога;
• Невозможность контролировать процесс создает дополнительный стресс.
Социальная тревожность:
• Страх осуждения за состояние зубов;
• Стеснение при общении с медицинским персоналом.
Страх стоматолога — это очень распространенная проблема, с которой сталкивается большое количество людей, - комментирует Марина Сергеевна Бекшанова , исполнительный директор стоматологии «ВИНИР , но его можно и нужно преодолевать. Главное – понять, что современная стоматология — это уже совсем не то, что было 20-30 лет назад. Сегодня все процедуры проводятся максимально комфортно для пациента.
-Как сделать первый шаг и переступить порог стоматологической клиники и обратиться к врачу?
-Я различаю два типа людей с дентофобией. Первый тип включает тех, кто действительно боится ухудшить свое здоровье и боится довести ситуацию до боли. У этих пациентов страх за здоровье преобладает над дентофобией, поэтому они посещают стоматолога заранее и осознанно для профилактики заболеваний. Это, по сути, лучший вариант проявления дентофобии. Второй тип — это люди, которые идут к стоматологу только тогда, когда боль становится невыносимой. Для таких пациентов всегда стоит начинать с малого — выбрать клинику и врача. Самостоятельное изучение и выбор помогут сформировать доверие на первом этапе. Прийти познакомиться со специалистом. Убедится, что вам комфортно и рассказать врачу о ваших переживаниях.
Для тех, кто испытывает страх перед стоматологическим лечением, в нашей клинике «Винир» предусмотрен целый комплекс мер, чтобы помочь им чувствовать себя максимально комфортно. Мы располагаем специальным массажным креслом, которое позволяет пациентам полностью расслабиться и снять накопившийся стресс перед процедурой. Это помогает успокоить нервную систему и настроиться на положительный результат. Кроме того, наши врачи прошли специальное обучение и умеют находить правильный подход к людям с дентофобией. Они знают, что говорить и как себя вести, чтобы максимально снизить тревожность пациентов. Мы подробно и тщательно объясняем каждый этап лечения, отвечаем на все вопросы и делаем все возможное, чтобы визит к стоматологу прошел спокойно и комфортно.
Наша главная цель — помочь пациенту избавиться от страха перед стоматологическими процедурами и обеспечить качественное и эффективное лечение. Мы делаем все возможное, чтобы человек мог расслабиться и чувствовать себя в полной безопасности.
-Как вы сказали выше, одной из причин дентофобии является то, что человек испытал боль. Марина Сергеевна, расскажите, современная стоматология — это больно?
-Современная стоматология — это уже не то, что было раньше, это не больно, более того, могу сказать, что это комфортно. Мы очень часто наблюдаем случаи, когда пациенты у нас засыпают в стоматологическом кресле в расслабленном состоянии. На сегодняшний день пациентам с тяжелой дентофобией могут быть рекомендованы методики лечения с седацией и наркозом, которые позволяют в состоянии расслабления с помощью медикаментозного сна проводить лечебные манипуляции.
-Почему зубы нельзя вылечить раз и навсегда, а требуется регулярное посещение стоматолога?
-Как любая другая ткань в нашем организме, зубы имеют способность к разрушению, истиранию, возрастным изменениям. И в отличие от других тканей в организме, зубы не имеют способности к собственному восстановлению, то есть к регенерации, - комментирует Марина Сергеевна Бекшанова , исполнительный директор стоматологии «ВИНИР» . Даже после лечения кариеса или установки пломб, зубы продолжают подвергаться воздействию бактерий, кислот и механическому износу. Поэтому важно регулярно проходить профилактические осмотры и чистку у стоматолога, чтобы предотвратить возникновение новых проблем. Только комплексный подход к гигиене полости рта позволит сохранить здоровье зубов на долгие годы.
Страх стоматолога - очень распространенная проблема, с которой сталкивается множество людей. При этом справиться с этим страхом вполне реально, если подойти к этому вопросу комплексно и с пониманием. Как отметила Марина Сергеевна Бекшанова, первый шаг — это признать свой страх и начать с малого. Важно найти хорошего специалиста, которому Вы сможете доверять, и постепенно привыкать к посещению стоматолога. Современная стоматология делает все возможное, чтобы сделать посещение клиники максимально комфортным.
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Лицензия Л041-01020-64/00288051 от 25.12.2020
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Чтобы понять, что стоит за этим страхом и как его преодолеть, мы решили пообщаться с Мариной Сергеевной Бекшановой – исполнительным директором ООО Медицинской клиники “ВИНИР” , организатором здравоохранения, судебно-медицинским экспертом по терапевтической стоматологии СТАР, врачом-стоматологом терапевтом с 15-летним опытом.
Существует несколько основных причин, по которым люди могут испытывать страх перед посещением стоматолога.
Негативный опыт в детстве:
• Боль и дискомфорт, пережитые в детстве, могут остаться в памяти на долгие годы;
• Нехватка должного психологического подхода со стороны врача.
Страх боли:
• Ожидание сильной боли при процедурах;
• Пугающие рассказы родителей, знакомых и родственников о негативном опыте лечения зубов.
Чувство беспомощности и отсутствие контроля:
• Пациенты часто чувствуют себя беззащитными, когда находятся в кресле стоматолога;
• Невозможность контролировать процесс создает дополнительный стресс.
Социальная тревожность:
• Страх осуждения за состояние зубов;
• Стеснение при общении с медицинским персоналом.
Страх стоматолога — это очень распространенная проблема, с которой сталкивается большое количество людей, - комментирует Марина Сергеевна Бекшанова , исполнительный директор стоматологии «ВИНИР , но его можно и нужно преодолевать. Главное – понять, что современная стоматология — это уже совсем не то, что было 20-30 лет назад. Сегодня все процедуры проводятся максимально комфортно для пациента.
-Как сделать первый шаг и переступить порог стоматологической клиники и обратиться к врачу?
-Я различаю два типа людей с дентофобией. Первый тип включает тех, кто действительно боится ухудшить свое здоровье и боится довести ситуацию до боли. У этих пациентов страх за здоровье преобладает над дентофобией, поэтому они посещают стоматолога заранее и осознанно для профилактики заболеваний. Это, по сути, лучший вариант проявления дентофобии. Второй тип — это люди, которые идут к стоматологу только тогда, когда боль становится невыносимой. Для таких пациентов всегда стоит начинать с малого — выбрать клинику и врача. Самостоятельное изучение и выбор помогут сформировать доверие на первом этапе. Прийти познакомиться со специалистом. Убедится, что вам комфортно и рассказать врачу о ваших переживаниях.
Для тех, кто испытывает страх перед стоматологическим лечением, в нашей клинике «Винир» предусмотрен целый комплекс мер, чтобы помочь им чувствовать себя максимально комфортно. Мы располагаем специальным массажным креслом, которое позволяет пациентам полностью расслабиться и снять накопившийся стресс перед процедурой. Это помогает успокоить нервную систему и настроиться на положительный результат. Кроме того, наши врачи прошли специальное обучение и умеют находить правильный подход к людям с дентофобией. Они знают, что говорить и как себя вести, чтобы максимально снизить тревожность пациентов. Мы подробно и тщательно объясняем каждый этап лечения, отвечаем на все вопросы и делаем все возможное, чтобы визит к стоматологу прошел спокойно и комфортно.
Наша главная цель — помочь пациенту избавиться от страха перед стоматологическими процедурами и обеспечить качественное и эффективное лечение. Мы делаем все возможное, чтобы человек мог расслабиться и чувствовать себя в полной безопасности.
-Как вы сказали выше, одной из причин дентофобии является то, что человек испытал боль. Марина Сергеевна, расскажите, современная стоматология — это больно?
-Современная стоматология — это уже не то, что было раньше, это не больно, более того, могу сказать, что это комфортно. Мы очень часто наблюдаем случаи, когда пациенты у нас засыпают в стоматологическом кресле в расслабленном состоянии. На сегодняшний день пациентам с тяжелой дентофобией могут быть рекомендованы методики лечения с седацией и наркозом, которые позволяют в состоянии расслабления с помощью медикаментозного сна проводить лечебные манипуляции.
-Почему зубы нельзя вылечить раз и навсегда, а требуется регулярное посещение стоматолога?
-Как любая другая ткань в нашем организме, зубы имеют способность к разрушению, истиранию, возрастным изменениям. И в отличие от других тканей в организме, зубы не имеют способности к собственному восстановлению, то есть к регенерации, - комментирует Марина Сергеевна Бекшанова , исполнительный директор стоматологии «ВИНИР» . Даже после лечения кариеса или установки пломб, зубы продолжают подвергаться воздействию бактерий, кислот и механическому износу. Поэтому важно регулярно проходить профилактические осмотры и чистку у стоматолога, чтобы предотвратить возникновение новых проблем. Только комплексный подход к гигиене полости рта позволит сохранить здоровье зубов на долгие годы.
Страх стоматолога - очень распространенная проблема, с которой сталкивается множество людей. При этом справиться с этим страхом вполне реально, если подойти к этому вопросу комплексно и с пониманием. Как отметила Марина Сергеевна Бекшанова, первый шаг — это признать свой страх и начать с малого. Важно найти хорошего специалиста, которому Вы сможете доверять, и постепенно привыкать к посещению стоматолога. Современная стоматология делает все возможное, чтобы сделать посещение клиники максимально комфортным.
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Лицензия Л041-01020-64/00288051 от 25.12.2020
На правах рекламы
erid:2SDnjeYYVKQ