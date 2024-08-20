Костоправ Артем Баглей установил уникальный медицинский рекорд
Установлен уникальный медицинский рекорд. Практикующий костоправ из г. Ростов-на-Дону Артем Баглей установил рекорд России и мира. Он принимал пациентов непрерывно в течение 8 часов. За это время Артем сумел осмотреть и оказать первичную помощь 109 людям.
«Я стараюсь вкладывать в свою работу знания, сердце и душу. Мой патриотизм — это забота о здоровье людей». Так прокомментировал свое достижение рекордсмен.
Рекорд зарегистрировала группа экспертов Международного богатырского движения «Сильнейшая нация мира» — советник по рекордам и уникальным достижениям Михаил Иванов и руководитель организации Михаил Паллер.
Торжественную церемонию вручения диплома о рекорде было решено приурочить к Дню Флага России, прошла она на территории отеля «Бенамар» в Ростове-на-Дону. Диплом вручил куратор развития богатырского движения в ЛНР и ДНР Владимир Никитин.
«Претендентом на установление рекорда было представлено непрерывное восьмичасовое видео, снятое в соответствии с нашими техническими требованиями. Материал был тщательно изучен, достижение зафиксировано и внесено в Реестр рекордов организации», — сообщил Михаил Паллер.