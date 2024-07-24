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Имплантация за один день? Возможна!

Здоровье

С развитием технологий трансформировалась и медицина. В области стоматологии так же внедряются инновационные модели и сегодня мы разберемся, возможно ли сейчас сделать себе идеальную улыбку за один день или нет.Мы обратились к экспертам в стоматологию грамотного выбора “ВИНИР” , чтобы разобраться, что такое имплантация “все на 4/6” и возможно ли восстановить улыбку за один день.

Имплантация за один день? Возможна!

Среди разных методик имплантации зубов всё более популярными становятся "всё на четырех" и "всё на шести".
Имплантация “All-on-4” и “All-on-6” — это современные методы восстановления зубов, которые приобрели популярность благодаря своей уникальности и эффективности. Эти процедуры являются отличным решением для людей при полной или частичной потере зубов, и позволяют им вернуть уверенную улыбку. Об этом мы поговорили с Денисом Олеговичем Степановым - врачом-стоматологом ортопедом, хирургом, имплантологом, судебно-медицинским экспертом по хирургической стоматологии, который специализируется на всех видах протезирования при полном и частичном отсутствии зубов в стоматологии “ВИНИР”.

-В чем заключается методика имплантации “Всё на 4/6”?

-Имплантация "всё на четырех" или “всё на шести” представляет собой метод восстановления зубного ряда, при котором используются всего четыре или шесть имплантатов соответственно. Эти методы обычно применяются у пациентов, у которых отсутствуют все зубы на одной или обеих челюстях.

Имплантация за один день? Возможна!

Процедура имплантации "всё на четырех" или “всё на шести” обеспечивает стабильную основу для несъемного протезирования зубов, которая позволяет восстановить жевательную функцию и эстетику улыбки.

-От чего зависит выбор между "всё на четырех" и "всё на шести"?

-При выборе между имплантацией "всё на четырех" и "всё на шести" важно учитывать индивидуальные особенности каждого пациента, состояние и костную структуру челюсти, а также желаемый результат. Имплантация “всё на четырех” позволяет установить импланты при меньшем количестве костной ткани. Консультация с квалифицированным врачом-стоматологом имплантологом, который специализируется именно на этой методике восстановления зубов, поможет определить наилучший вариант для конкретного случая, учитывая все факторы.

-Как вы считаете, возможно ли восстановить улыбку за один день?

-Да, сейчас такое возможно. Именно методики “Всё на 4” и “Всё на 6” в ряде случаев позволяют восстановить эстетику улыбки за один день. При таком подходе после установки имплантов фиксируется временный протез, который позволяет людям спокойно и уверенно улыбаться сразу же после проведения операции.

Имплантация за один день? Возможна!

Современная стоматология предлагает пациентам, потерявшим все зубы, эффективные решения для восстановления полноценной функции жевания и эстетики улыбки за один день. Инновационность методик позволяет вернуть высокое качество жизни и непринужденность в общении пациентам всех возрастов.


ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Лицензия Л041-01020-64/00288051 от 25.12.2020

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