Имплантация за один день? Возможна!
С развитием технологий трансформировалась и медицина. В области стоматологии так же внедряются инновационные модели и сегодня мы разберемся, возможно ли сейчас сделать себе идеальную улыбку за один день или нет.Мы обратились к экспертам в стоматологию грамотного выбора “ВИНИР” , чтобы разобраться, что такое имплантация “все на 4/6” и возможно ли восстановить улыбку за один день.
Среди разных методик имплантации зубов всё более популярными становятся "всё на четырех" и "всё на шести".
Имплантация “All-on-4” и “All-on-6” — это современные методы восстановления зубов, которые приобрели популярность благодаря своей уникальности и эффективности. Эти процедуры являются отличным решением для людей при полной или частичной потере зубов, и позволяют им вернуть уверенную улыбку. Об этом мы поговорили с Денисом Олеговичем Степановым - врачом-стоматологом ортопедом, хирургом, имплантологом, судебно-медицинским экспертом по хирургической стоматологии, который специализируется на всех видах протезирования при полном и частичном отсутствии зубов в стоматологии “ВИНИР”.
-В чем заключается методика имплантации “Всё на 4/6”?
-Имплантация "всё на четырех" или “всё на шести” представляет собой метод восстановления зубного ряда, при котором используются всего четыре или шесть имплантатов соответственно. Эти методы обычно применяются у пациентов, у которых отсутствуют все зубы на одной или обеих челюстях.
Процедура имплантации "всё на четырех" или “всё на шести” обеспечивает стабильную основу для несъемного протезирования зубов, которая позволяет восстановить жевательную функцию и эстетику улыбки.
-От чего зависит выбор между "всё на четырех" и "всё на шести"?
-При выборе между имплантацией "всё на четырех" и "всё на шести" важно учитывать индивидуальные особенности каждого пациента, состояние и костную структуру челюсти, а также желаемый результат. Имплантация “всё на четырех” позволяет установить импланты при меньшем количестве костной ткани. Консультация с квалифицированным врачом-стоматологом имплантологом, который специализируется именно на этой методике восстановления зубов, поможет определить наилучший вариант для конкретного случая, учитывая все факторы.
-Как вы считаете, возможно ли восстановить улыбку за один день?
-Да, сейчас такое возможно. Именно методики “Всё на 4” и “Всё на 6” в ряде случаев позволяют восстановить эстетику улыбки за один день. При таком подходе после установки имплантов фиксируется временный протез, который позволяет людям спокойно и уверенно улыбаться сразу же после проведения операции.
Современная стоматология предлагает пациентам, потерявшим все зубы, эффективные решения для восстановления полноценной функции жевания и эстетики улыбки за один день. Инновационность методик позволяет вернуть высокое качество жизни и непринужденность в общении пациентам всех возрастов.
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Лицензия Л041-01020-64/00288051 от 25.12.2020
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