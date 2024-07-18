Искусственный интеллект в стоматологии: точность и эстетичность
Залог успешной медицины состоит в том, что она строится на сотрудничестве опыта и квалификации врача и современных технологий, в том числе Искусственного Интеллекта. Одной из сфер, где уже внедряются программы ИИ, является стоматология. И сегодня мы продолжим разбираться, какие инновационные технологии помогают врачам-стоматологам имплантологам в их непростой работе.
Современная стоматология предлагает множество эффективных решений для восстановления утраченных зубов. Одним из наиболее востребованных методов является имплантация с использованием хирургических шаблонов.
Хирургические шаблоны представляют собой специальные конструкции, которые изготавливаются индивидуально для каждого пациента. Они позволяют максимально точно определить оптимальное положение и угол установки имплантатов, учитывая особенности анатомии пациента и расположение соседних зубов.
Применение шаблонов обеспечивает ряд важных преимуществ:
• Высокую точность установки имплантатов. Шаблон гарантирует, что имплантат будет установлен строго в запланированном месте, под правильным углом. Это минимизирует риски осложнений и обеспечивает надежную фиксацию протезной конструкции.
• Сокращение времени операции. Использование шаблона позволяет хирургу быстро и точно провести все необходимые манипуляции, что снижает травматичность вмешательства.
• Эстетичность результата. Точное позиционирование имплантатов обеспечивает естественный вид восстановленного зубного ряда.
Чтобы понять, как проходит имплантация, мы обратились за разъяснениями к специалистам Медицинской клиники “ВИНИР”, врачу-стоматологу имплантологу Когановой Светлане Леонидовне и врачу-стоматологу ортопеду Мустафаеву Ровшану Таджиевичу.
- Процесс имплантации с применением шаблона включает несколько этапов, - рассказывает Светлана Леонидовна. - Сначала врач-стоматолог имплантолог проводит тщательное обследование пациента, включающее компьютерную томографию и сканирование зубного ряда.
-А уже на основе полученных данных врач-стоматолог ортопед в специальной программе-проектировщике с внедренным в него Искусственным Интеллектом изготавливает индивидуальную модель хирургического шаблона, -говорит Ровшан Таджиевич. -Затем проводится операция по установке имплантатов строго по разметкам шаблона. После заживления тканей на имплантаты устанавливаются абатменты и изготавливаются постоянные ортопедические конструкции.
Использование хирургических шаблонов — это современный, высокотехнологичный подход к имплантации, который гарантирует максимально точное и безопасное восстановление утраченных зубов. Благодаря этой методике - сотрудничества врачей и Искусственного интеллекта - пациенты получают долговечные, эстетичные и функциональные зубные конструкции.
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Лицензия Л041-01020-64/00288051 от 25.12.2020
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