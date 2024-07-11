10 мифов об имплантации зубов
Сегодня одна из самых популярных процедур в стоматологии - имплантация. Такой метод восстановления потерянных зубов существует уже более 50 лет. Первый успешный опыт имплантации был проведен шведским ортопедическим хирургом Пер-Ингваром Бранемарком в 1952 году. С тех пор данная операция развивалась и становилась все более популярной. Однако до сих пор эта тема вызывает много вопросов. И чтобы развеять заблуждения о данной процедуре, мы обратились за помощью к экспертам, в стоматологию "Винир".
10 мифов об имплантации зубов: что правда, а что вымысел? Имплантация зубов — это один из самых эффективных способов восстановления зубного ряда, который позволяет вернуть улыбку и уверенность в себе. Однако вокруг этой процедуры существует множество мифов и предрассудков, которые мешают людям принять решение о ее проведении. Давайте разберемся в наиболее популярных заблуждениях об имплантации зубов и выясним, насколько они соответствуют действительности.
Миф №1: Имплантация зубов — это больно!
Фактически имплантация зубов проводится под местным обезболиванием. Современная стоматология обладает передовыми методиками обезболивания, которые позволяют проводить имплантацию комфортно. Интересный факт: при имплантации используется в 2 раза меньше количество анестетика, чем при лечении зубов.
Миф №2: Имплантаты не приживаются!
Важен опыт и квалификация имплантолога. Современные имплантаты изготавливаются из биосовместимых материалов, снижая риск отторжения организмом к минимуму. По данным мировой статистики имплантаты приживаются с вероятностью 96%.
Миф №3: Имплантация зубов — это долго!
Полное восстановление зубов, включающее два этапа (хирургический и ортопедический) занимает в среднем от 2 до 6 месяцев, все зависит от индивидуальных особенностей организма, но результаты с лихвой окупают затраченное время. К тому же, на сегодняшний день существуют методики, которые позволяют установить имплантат и зафиксировать на него коронку одновременно с удалением зуба. Также методики восстановления полного отсутствия зубов «все на четырех» и «все на шести» позволяют зафиксировать временный протез сразу после установки имплантатов, поэтому это время проходит незаметно.
Миф №4: Имплантация зубов необходима только в случае полной утраты зубов!
Имплантация зубов может быть проведена как при частичной утрате зубов, так и при полной.
Миф №5: Имплантация зубов требует сложного ухода!
Уход за имплантами мало отличается от ежедневной гигиены собственных зубов, и им также необходимо регулярное посещение стоматолога и профессиональная гигиена полости рта с учетом наличия имплантатов. При этом рекомендуется регулярно чистить зубы, использовать зубную нить и ирригатор, и минимум раз в полгода посещать врача стоматолога-имплантолога на осмотр.
Миф №6: Импланты очень хрупкие!
Современные имплантаты изготовлены из высокопрочных материалов и способны выдерживать значительные нагрузки.
Миф №7: Имплантация зубов не приносит значимых преимуществ по сравнению с альтернативными методами!
Имплантация представляет собой надежный и эффективный способ полноценного восстановления жевательной функции. При этом имеет ряд преимуществ перед другими методами: позволяет не затрагивать соседние зубы (это продлевает их жизнь); отказаться от съемного протеза; воссоздает анатомию и ощущения естественного зуба.
Миф №8: Имплантацию нельзя делать после 50 лет!
Возраст старше 18 лет не является противопоказанием к имплантации. Противопоказаниями могут быть сопутствующие заболевания. Сейчас существуют методики, которые позволяют установить импланты в разных клинических случаях. Есть стоматологические кейсы, когда при использовании технологии all-on-4 проводятся операции в возрасте и 70+. Если условия позволяют установить импланты, то это, напротив, поспособствует сохранению здоровья, поскольку зубы (или их отсутствие) напрямую влияют на состояние здоровья и качество жизни.
Миф №9: Нельзя делать МРТ после установки имплантата!
Имплантаты сделаны из медицинских сплавов, и они либо имеют слабо выраженные магнитные свойства, либо не имеют их в целом (являются парамагнитными). Поэтому после установки импланта можно не переживать и спокойно делать КТ и МРТ, если понадобится.
Миф №10: Для проведения операции имплантации нужно идеальное здоровье!
Сахарный диабет и другие заболевания не всегда являются абсолютным противопоказанием. Для достижения положительного результата имплантации очень важно взаимодействие лечащего врача и стоматолога-имплантолога. На приеме врач-стоматолог имплантолог сможет определить, какой способ восстановления зубов подойдет именно вам.
Взглянув на разнообразные мифы, окружающие дентальную имплантацию, можно сделать следующий вывод: современная имплантация прошла долгий и успешный путь эволюции, став сегодня лидером в решении сложных проблем. Опыт и технологии, которыми мы владеем в наши дни, позволяют достичь поразительных результатов в восстановлении улыбки. Однако главное правило остается неизменным: выбирайте профессионалов. Только опытные врачи-стоматологи имплантологи могут обеспечить вам безопасную и эффективную имплантацию.
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Лицензия Л041-01020-64/00288051 от 25.12.2020
На правах рекламы
erid:2SDnjeEF1q4
10 мифов об имплантации зубов: что правда, а что вымысел? Имплантация зубов — это один из самых эффективных способов восстановления зубного ряда, который позволяет вернуть улыбку и уверенность в себе. Однако вокруг этой процедуры существует множество мифов и предрассудков, которые мешают людям принять решение о ее проведении. Давайте разберемся в наиболее популярных заблуждениях об имплантации зубов и выясним, насколько они соответствуют действительности.
Миф №1: Имплантация зубов — это больно!
Фактически имплантация зубов проводится под местным обезболиванием. Современная стоматология обладает передовыми методиками обезболивания, которые позволяют проводить имплантацию комфортно. Интересный факт: при имплантации используется в 2 раза меньше количество анестетика, чем при лечении зубов.
Миф №2: Имплантаты не приживаются!
Важен опыт и квалификация имплантолога. Современные имплантаты изготавливаются из биосовместимых материалов, снижая риск отторжения организмом к минимуму. По данным мировой статистики имплантаты приживаются с вероятностью 96%.
Миф №3: Имплантация зубов — это долго!
Полное восстановление зубов, включающее два этапа (хирургический и ортопедический) занимает в среднем от 2 до 6 месяцев, все зависит от индивидуальных особенностей организма, но результаты с лихвой окупают затраченное время. К тому же, на сегодняшний день существуют методики, которые позволяют установить имплантат и зафиксировать на него коронку одновременно с удалением зуба. Также методики восстановления полного отсутствия зубов «все на четырех» и «все на шести» позволяют зафиксировать временный протез сразу после установки имплантатов, поэтому это время проходит незаметно.
Миф №4: Имплантация зубов необходима только в случае полной утраты зубов!
Имплантация зубов может быть проведена как при частичной утрате зубов, так и при полной.
Миф №5: Имплантация зубов требует сложного ухода!
Уход за имплантами мало отличается от ежедневной гигиены собственных зубов, и им также необходимо регулярное посещение стоматолога и профессиональная гигиена полости рта с учетом наличия имплантатов. При этом рекомендуется регулярно чистить зубы, использовать зубную нить и ирригатор, и минимум раз в полгода посещать врача стоматолога-имплантолога на осмотр.
Миф №6: Импланты очень хрупкие!
Современные имплантаты изготовлены из высокопрочных материалов и способны выдерживать значительные нагрузки.
Миф №7: Имплантация зубов не приносит значимых преимуществ по сравнению с альтернативными методами!
Имплантация представляет собой надежный и эффективный способ полноценного восстановления жевательной функции. При этом имеет ряд преимуществ перед другими методами: позволяет не затрагивать соседние зубы (это продлевает их жизнь); отказаться от съемного протеза; воссоздает анатомию и ощущения естественного зуба.
Миф №8: Имплантацию нельзя делать после 50 лет!
Возраст старше 18 лет не является противопоказанием к имплантации. Противопоказаниями могут быть сопутствующие заболевания. Сейчас существуют методики, которые позволяют установить импланты в разных клинических случаях. Есть стоматологические кейсы, когда при использовании технологии all-on-4 проводятся операции в возрасте и 70+. Если условия позволяют установить импланты, то это, напротив, поспособствует сохранению здоровья, поскольку зубы (или их отсутствие) напрямую влияют на состояние здоровья и качество жизни.
Миф №9: Нельзя делать МРТ после установки имплантата!
Имплантаты сделаны из медицинских сплавов, и они либо имеют слабо выраженные магнитные свойства, либо не имеют их в целом (являются парамагнитными). Поэтому после установки импланта можно не переживать и спокойно делать КТ и МРТ, если понадобится.
Миф №10: Для проведения операции имплантации нужно идеальное здоровье!
Сахарный диабет и другие заболевания не всегда являются абсолютным противопоказанием. Для достижения положительного результата имплантации очень важно взаимодействие лечащего врача и стоматолога-имплантолога. На приеме врач-стоматолог имплантолог сможет определить, какой способ восстановления зубов подойдет именно вам.
Взглянув на разнообразные мифы, окружающие дентальную имплантацию, можно сделать следующий вывод: современная имплантация прошла долгий и успешный путь эволюции, став сегодня лидером в решении сложных проблем. Опыт и технологии, которыми мы владеем в наши дни, позволяют достичь поразительных результатов в восстановлении улыбки. Однако главное правило остается неизменным: выбирайте профессионалов. Только опытные врачи-стоматологи имплантологи могут обеспечить вам безопасную и эффективную имплантацию.
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Лицензия Л041-01020-64/00288051 от 25.12.2020
На правах рекламы
erid:2SDnjeEF1q4