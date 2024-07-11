Дмитрий Сергеевич Бекшанов Врач-стоматолог хирург, имплантолог, ортопед, врач первой квалификационной категории, организатор здравоохранения, судебно-медицинский эксперт СТАР просмотров: 133

10 мифов об имплантации зубов: что правда, а что вымысел? Имплантация зубов — это один из самых эффективных способов восстановления зубного ряда, который позволяет вернуть улыбку и уверенность в себе. Однако вокруг этой процедуры существует множество мифов и предрассудков, которые мешают людям принять решение о ее проведении. Давайте разберемся в наиболее популярных заблуждениях об имплантации зубов и выясним, насколько они соответствуют действительности.Фактически имплантация зубов проводится под местным обезболиванием. Современная стоматология обладает передовыми методиками обезболивания, которые позволяют проводить имплантацию комфортно. Интересный факт: при имплантации используется в 2 раза меньше количество анестетика, чем при лечении зубов.Важен опыт и квалификация имплантолога. Современные имплантаты изготавливаются из биосовместимых материалов, снижая риск отторжения организмом к минимуму. По данным мировой статистики имплантаты приживаются с вероятностью 96%.Полное восстановление зубов, включающее два этапа (хирургический и ортопедический) занимает в среднем от 2 до 6 месяцев, все зависит от индивидуальных особенностей организма, но результаты с лихвой окупают затраченное время. К тому же, на сегодняшний день существуют методики, которые позволяют установить имплантат и зафиксировать на него коронку одновременно с удалением зуба. Также методики восстановления полного отсутствия зубов «все на четырех» и «все на шести» позволяют зафиксировать временный протез сразу после установки имплантатов, поэтому это время проходит незаметно.Имплантация зубов может быть проведена как при частичной утрате зубов, так и при полной.Уход за имплантами мало отличается от ежедневной гигиены собственных зубов, и им также необходимо регулярное посещение стоматолога и профессиональная гигиена полости рта с учетом наличия имплантатов. При этом рекомендуется регулярно чистить зубы, использовать зубную нить и ирригатор, и минимум раз в полгода посещать врача стоматолога-имплантолога на осмотр.Современные имплантаты изготовлены из высокопрочных материалов и способны выдерживать значительные нагрузки.Имплантация представляет собой надежный и эффективный способ полноценного восстановления жевательной функции. При этом имеет ряд преимуществ перед другими методами: позволяет не затрагивать соседние зубы (это продлевает их жизнь); отказаться от съемного протеза; воссоздает анатомию и ощущения естественного зуба.Возраст старше 18 лет не является противопоказанием к имплантации. Противопоказаниями могут быть сопутствующие заболевания. Сейчас существуют методики, которые позволяют установить импланты в разных клинических случаях. Есть стоматологические кейсы, когда при использовании технологии all-on-4 проводятся операции в возрасте и 70+. Если условия позволяют установить импланты, то это, напротив, поспособствует сохранению здоровья, поскольку зубы (или их отсутствие) напрямую влияют на состояние здоровья и качество жизни.Имплантаты сделаны из медицинских сплавов, и они либо имеют слабо выраженные магнитные свойства, либо не имеют их в целом (являются парамагнитными). Поэтому после установки импланта можно не переживать и спокойно делать КТ и МРТ, если понадобится.Сахарный диабет и другие заболевания не всегда являются абсолютным противопоказанием. Для достижения положительного результата имплантации очень важно взаимодействие лечащего врача и стоматолога-имплантолога. На приеме врач-стоматолог имплантолог сможет определить, какой способ восстановления зубов подойдет именно вам.erid:2SDnjeEF1q4