4 июля 2024 ЧЕТВЕРГ
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13:00 | 04 июля
В Саратовской области полицейские оказали содействие переселенцу из Херсонской области в урегулировании правового статуса
12:00 | 04 июля
Регион присоединится к Всероссийской неделе правовой помощи по вопросам защиты интересов семьи
11:09 | 04 июля
Ведущие специалисты Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии им.А.Н.Бакулева г. Москва работают в Балаково
10:00 | 04 июля
Уборочная кампания-2024: к уборке приcтупили 15 муниципальных районов области
10:00 | 04 июля
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Из-за возгорания локомотива произошла вынужденная остановка грузового поезда
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Ко Дню любви, семьи и верности учреждения культуры области подготовили программу мероприятий
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«Золотой стандарт» диагностики диабета

Здоровье

На аппарате для измерения гликированного гемоглобина в Екатериновской районной больнице проведено уже более 300 исследований
«Золотой стандарт» диагностики диабета

Оборудование было получено клинико-диагностической лабораторией районной больницы в рамках программы Модернизация первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.
Анализатор гликированного гемоглобина используется для диагностики заболеваний и контроля результативности назначенной терапии. С его помощью можно диагностировать заболевание на самом раннем этапе, выявить относительно здоровых людей, входящих в группу риска, контролировать результативность назначенной терапии.
«Работать на новом оборудовании мы начали в феврале, на сегодняшний день сделано более 300 исследований. Такой вид диагностики - «золотой стандарт», принятый во всем мире и позволяющий врачу получить точные и достоверные данные о состоянии пациента, больного сахарным диабетом, а людям, находящимся в группе риска – с ожирением, имеющемся заболевании в семье – вовремя узнать о надвигающейся угрозе болезни.
Оснащение лаборатории лечебного учреждения современным оборудованием будет продолжено, для того чтобы совершенствовалось качество проводимых исследований в соответствии с передовыми методиками, уменьшались сроки ожидания результатов и тем самым повышалась доступность оказания медицинской помощи жителям р.п. Екатериновки и Екатериновского района», - прокомментировала и.о. главного врача Анастасия Поликашина.