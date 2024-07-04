«Золотой стандарт» диагностики диабета

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Оборудование было получено клинико-диагностической лабораторией районной больницы в рамках программы Модернизация первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.Анализатор гликированного гемоглобина используется для диагностики заболеваний и контроля результативности назначенной терапии. С его помощью можно диагностировать заболевание на самом раннем этапе, выявить относительно здоровых людей, входящих в группу риска, контролировать результативность назначенной терапии.«Работать на новом оборудовании мы начали в феврале, на сегодняшний день сделано более 300 исследований. Такой вид диагностики - «золотой стандарт», принятый во всем мире и позволяющий врачу получить точные и достоверные данные о состоянии пациента, больного сахарным диабетом, а людям, находящимся в группе риска – с ожирением, имеющемся заболевании в семье – вовремя узнать о надвигающейся угрозе болезни.Оснащение лаборатории лечебного учреждения современным оборудованием будет продолжено, для того чтобы совершенствовалось качество проводимых исследований в соответствии с передовыми методиками, уменьшались сроки ожидания результатов и тем самым повышалась доступность оказания медицинской помощи жителям р.п. Екатериновки и Екатериновского района», - прокомментировала и.о. главного врача Анастасия Поликашина.