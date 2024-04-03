Студенты Энгельсского медицинского колледжа - участники чемпионатного движения «Профессионалы» востребованы в профессии

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По итогам II Регионального Чемпионата по профессиональному мастерству студентка Энгельсского медицинского колледжа Св. Луки (Войно-Ясенецкого) Анна Дроненко заняла 1место.Чемпионат «Профессионалы» — это всероссийское движение, которое призвано повысить престиж рабочих профессий и профессионального образования с помощью организации и проведения конкурсов профессионального мастерства. Под таким названием и с немного видоизмененной концепцией он стал продолжателем традиций движения «Ворлдскиллс» в 2022 году.Чемпионат проходит в несколько этапов. Победители регионального чемпионата получают возможность представлять Саратовскую область на федеральном уровне. Кроме того, по итогам регионального этапа чемпионата потенциальные работодатели могут предоставить призерам возможность стажировки и дальнейшего трудоустройства.Ежегодно студенты Энгельсского медицинского колледжа участвуют в соревнованиях и получают золотые медали, становясь победителями Регионального чемпионата Саратовской области в компетенции «Медицинский и социальный уход».В 2022 году из 56 участвующих регионов России Саратовскую область представляла Смирнова Софья — победительница регионального Чемпионата. Эксперты высоко оценили уровень подготовки нашей студентки. По итогам отборочных соревнований Софья Смирнова получила Медальон за профессионализм!«Студенты нашего колледжа участвуют в Чемпионате уже пятый год, в очередной раз они продемонстрировали высокий уровень профессиональной подготовки и подтвердили свои достижения на практике! Участники прошлых лет нашли себя в полученной профессии, и с успехом работают в наших ведущих лечебных учреждениях, а кто-то продолжил свое обучение в СГМУ им. В.И. Разумовского. Желаем победительнице этого года успехов на всех дальнейших этапах чемпионата», - поделилась директор колледжа Марина Бахарева.