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Сахарный диабет может длительно протекать бессимптомно

Здоровье
Проверьте свой уровень глюкозы крови!
Сахарный диабет может длительно протекать бессимптомно

Одним из наиболее простых и доступных методов диагностики нарушений углеводного обмена является измерение глюкозы крови. Это простое исследование можно проводить как в медицинских учреждениях, так и в домашних условиях с помощью глюкометра. Нормальные значения уровня глюкозы 3,3-5,5 ммоль/л. Повышение данного показателя может быть следствием развития разных заболеваний - сахарного диабета, а также органов желудочно-кишечного тракта, поджелудочной железы, печени, других эндокринных желез - щитовидной железы, гипофиза.

«Однако диагноз сахарного диабета не ставится при однократном повышении уровня глюкозы крови, необходимы дополнительные методы обследования. Уровень глюкозы выше 5,5 ммоль/л –это повод задуматься о своём здоровье и обратиться к профильному специалисту», - прокомментировала главный внештатный специалист эндокринолог министерства здравоохранения Саратовской области, врач-эндокринолог Саратовской городской клинической больницы №9 Алиса Тюгаева.

Следует отметить, что заболеваемость и распространённость сахарного диабета неуклонно растёт, поэтому необходимо своевременно диагностировать и корректировать углеводный обмен.

«В Саратовской области в настоящее время больных сахарным диабетом более 90 тыс человек. Проблема острая, требующая пристального внимания по всей стране. В июле 2023 года Правительством РФ принят федеральный проект «Борьба с сахарным диабетом», реализация которого позволит значительно снизить смертность, увеличить продолжительность и повысить качество жизни пациентов. Важно научиться жить с этим диагнозом, контролирую уровень сахара, соблюдая определенные правила питания, принимая необходимые препараты и скорректировав образ жизни», - поделился министр здравоохранения Олег Костин.

Учитывая, что сахарный диабет длительно может протекать, а именно измерение глюкозы крови даёт возможность быстро поставить диагноз и назначить своевременное лечение. В настоящее время данный анализ является обязательным при проведении диспансеризации и профосмотров.