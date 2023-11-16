Три новые поликлиники и шесть ФАПов приблизят оказание медицинской помощи жителям районов области
Региональная программа модернизации первичного звена здравоохранения Саратовской области – часть нацпроекта «Здравоохранение», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.
В 2023 году:
- Построена и введена в эксплуатацию поликлиника в р.п. Соколовый Саратовской районной больницы». Поликлиника на 300 посещений в смену, оснащенная 676 единицами оборудования, стала диагностическим центром густонаселенного Гагаринского района.
- Начато строительство поликлиники в Краснокутской РБ. Поликлиника рассчитана на 400 посещений – 350 взрослых и 50 детских. Здесь будет располагаться диагностическое отделение и палаты дневного стационара. Продолжается строительство поликлиник в с. Питерка, р.п. Базарный Карабулак.
В 2024 году завершится строительство медучреждения в г. Новоузенске. Поликлиника, где в смену смогут принимать до 320 взрослых и до 80 маленьких пациентов, будет оснащена современным оборудованием, что будет соответствовать принятым современным стандартам оснащения и оказания медицинской помощи.
Планируется ввести в эксплуатацию 6 ФАПов - в Гагаринском, Екатериновском, Федоровском, Балтайском, Петровском районах и 4 врачебных амбулатории - в Ершовском, Балашовском и Петровском районах.
В рамках опережающего финансирования в 2023 году появятся еще 10 новых ФАПов в Краснокутском, Ершовском, Татищевском, Турковском, Ровенском, Федоровском районах.
Ведется капитальный ремонт трех объектов: Перекопновской врачебной амбулатории Ершовской РБ, лечебно-поликлинического корпуса медсанчасти ЗАТО Светлый и женской консультации Саратовской городской поликлиники № 9
«Программа модернизации первичного звена здравоохранения стала мощным импульсом к развитию медицины в Саратовской области. В рамках проектов и программ обновляется материально-техническая база медицинских организаций: ведется переоснащение современным оборудованием и автотранспортом, строительство и капитальные ремонты учреждений.
В текущем году на реализацию программы, инициированной Президентом РФ Владимиром Путиным, Саратовской области выделено почти 2 млрд рублей. Эти средства были направлены на строительство и ремонт медучреждений, закупку нового оборудования и транспорта. Строительство и реконструкция всех объектов находится под личным контролем Губернатора области Романа Бусаргина.
Комплексный подход позволяет планомерно достигать основной цели - повышения доступности и качества оказания первичной медико-санитарной помощи», - отметил министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин.
В 2023 году:
- Построена и введена в эксплуатацию поликлиника в р.п. Соколовый Саратовской районной больницы». Поликлиника на 300 посещений в смену, оснащенная 676 единицами оборудования, стала диагностическим центром густонаселенного Гагаринского района.
- Начато строительство поликлиники в Краснокутской РБ. Поликлиника рассчитана на 400 посещений – 350 взрослых и 50 детских. Здесь будет располагаться диагностическое отделение и палаты дневного стационара. Продолжается строительство поликлиник в с. Питерка, р.п. Базарный Карабулак.
В 2024 году завершится строительство медучреждения в г. Новоузенске. Поликлиника, где в смену смогут принимать до 320 взрослых и до 80 маленьких пациентов, будет оснащена современным оборудованием, что будет соответствовать принятым современным стандартам оснащения и оказания медицинской помощи.
Планируется ввести в эксплуатацию 6 ФАПов - в Гагаринском, Екатериновском, Федоровском, Балтайском, Петровском районах и 4 врачебных амбулатории - в Ершовском, Балашовском и Петровском районах.
В рамках опережающего финансирования в 2023 году появятся еще 10 новых ФАПов в Краснокутском, Ершовском, Татищевском, Турковском, Ровенском, Федоровском районах.
Ведется капитальный ремонт трех объектов: Перекопновской врачебной амбулатории Ершовской РБ, лечебно-поликлинического корпуса медсанчасти ЗАТО Светлый и женской консультации Саратовской городской поликлиники № 9
«Программа модернизации первичного звена здравоохранения стала мощным импульсом к развитию медицины в Саратовской области. В рамках проектов и программ обновляется материально-техническая база медицинских организаций: ведется переоснащение современным оборудованием и автотранспортом, строительство и капитальные ремонты учреждений.
В текущем году на реализацию программы, инициированной Президентом РФ Владимиром Путиным, Саратовской области выделено почти 2 млрд рублей. Эти средства были направлены на строительство и ремонт медучреждений, закупку нового оборудования и транспорта. Строительство и реконструкция всех объектов находится под личным контролем Губернатора области Романа Бусаргина.
Комплексный подход позволяет планомерно достигать основной цели - повышения доступности и качества оказания первичной медико-санитарной помощи», - отметил министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин.