Три новые поликлиники и шесть ФАПов приблизят оказание медицинской помощи жителям районов области

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В 2023 году:- Построена и введена в эксплуатацию поликлиника в р.п. Соколовый Саратовской районной больницы». Поликлиника на 300 посещений в смену, оснащенная 676 единицами оборудования, стала диагностическим центром густонаселенного Гагаринского района.- Начато строительство поликлиники в Краснокутской РБ. Поликлиника рассчитана на 400 посещений – 350 взрослых и 50 детских. Здесь будет располагаться диагностическое отделение и палаты дневного стационара. Продолжается строительство поликлиник в с. Питерка, р.п. Базарный Карабулак.В 2024 году завершится строительство медучреждения в г. Новоузенске. Поликлиника, где в смену смогут принимать до 320 взрослых и до 80 маленьких пациентов, будет оснащена современным оборудованием, что будет соответствовать принятым современным стандартам оснащения и оказания медицинской помощи.Планируется ввести в эксплуатацию 6 ФАПов - в Гагаринском, Екатериновском, Федоровском, Балтайском, Петровском районах и 4 врачебных амбулатории - в Ершовском, Балашовском и Петровском районах.В рамках опережающего финансирования в 2023 году появятся еще 10 новых ФАПов в Краснокутском, Ершовском, Татищевском, Турковском, Ровенском, Федоровском районах.Ведется капитальный ремонт трех объектов: Перекопновской врачебной амбулатории Ершовской РБ, лечебно-поликлинического корпуса медсанчасти ЗАТО Светлый и женской консультации Саратовской городской поликлиники № 9«Программа модернизации первичного звена здравоохранения стала мощным импульсом к развитию медицины в Саратовской области. В рамках проектов и программ обновляется материально-техническая база медицинских организаций: ведется переоснащение современным оборудованием и автотранспортом, строительство и капитальные ремонты учреждений.В текущем году на реализацию программы, инициированной Президентом РФ Владимиром Путиным, Саратовской области выделено почти 2 млрд рублей. Эти средства были направлены на строительство и ремонт медучреждений, закупку нового оборудования и транспорта. Строительство и реконструкция всех объектов находится под личным контролем Губернатора области Романа Бусаргина.Комплексный подход позволяет планомерно достигать основной цели - повышения доступности и качества оказания первичной медико-санитарной помощи», - отметил министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин.