16 ноября 2023 ЧЕТВЕРГ
Новости
20:54 | 15 ноября
Оценку работе инженерных классов Бурятии дала выездная комиссия
18:20 | 15 ноября
В Саратове рассказали о прохождении государственной экспертизы нового индустриального парка
18:00 | 15 ноября
28 ноября состоится Всероссийская патриотическая акция «Военно-патриотический диктант»
17:00 | 15 ноября
Даниил Соловьев из Саратовской области стал призером хакатона по искусственному интеллекту
16:09 | 15 ноября
В детских садах завершается ремонт в рамках областной программы
16:08 | 15 ноября
В общежитии Новоузенска приступили к косметическому ремонту мест общего пользования
16:00 | 15 ноября
ФОК в Дергачах открыл свои двери для всех любителей спорта
15:00 | 15 ноября
Команда Медико-биологического лицея - лидеры Всероссийского конкурса «Лучшая школьная столовая 2023»
14:30 | 15 ноября
Саратовские производители представили продукцию на международной выставке в Минске
14:00 | 15 ноября
Первый Всероссийский семейный форум «Родные — Любимые»
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Три новые поликлиники и шесть ФАПов приблизят оказание медицинской помощи жителям районов области

Здоровье
Региональная программа модернизации первичного звена здравоохранения Саратовской области – часть нацпроекта «Здравоохранение», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.
Три новые поликлиники и шесть ФАПов приблизят оказание медицинской помощи жителям районов области



В 2023 году:
- Построена и введена в эксплуатацию поликлиника в р.п. Соколовый Саратовской районной больницы». Поликлиника на 300 посещений в смену, оснащенная 676 единицами оборудования, стала диагностическим центром густонаселенного Гагаринского района.
- Начато строительство поликлиники в Краснокутской РБ. Поликлиника рассчитана на 400 посещений – 350 взрослых и 50 детских. Здесь будет располагаться диагностическое отделение и палаты дневного стационара. Продолжается строительство поликлиник в с. Питерка, р.п. Базарный Карабулак.

В 2024 году завершится строительство медучреждения в г. Новоузенске. Поликлиника, где в смену смогут принимать до 320 взрослых и до 80 маленьких пациентов, будет оснащена современным оборудованием, что будет соответствовать принятым современным стандартам оснащения и оказания медицинской помощи.

Планируется ввести в эксплуатацию 6 ФАПов - в Гагаринском, Екатериновском, Федоровском, Балтайском, Петровском районах и 4 врачебных амбулатории - в Ершовском, Балашовском и Петровском районах.

В рамках опережающего финансирования в 2023 году появятся еще 10 новых ФАПов в Краснокутском, Ершовском, Татищевском, Турковском, Ровенском, Федоровском районах.

Три новые поликлиники и шесть ФАПов приблизят оказание медицинской помощи жителям районов области

Ведется капитальный ремонт трех объектов: Перекопновской врачебной амбулатории Ершовской РБ, лечебно-поликлинического корпуса медсанчасти ЗАТО Светлый и женской консультации Саратовской городской поликлиники № 9

«Программа модернизации первичного звена здравоохранения стала мощным импульсом к развитию медицины в Саратовской области. В рамках проектов и программ обновляется материально-техническая база медицинских организаций: ведется переоснащение современным оборудованием и автотранспортом, строительство и капитальные ремонты учреждений.

Три новые поликлиники и шесть ФАПов приблизят оказание медицинской помощи жителям районов области

В текущем году на реализацию программы, инициированной Президентом РФ Владимиром Путиным, Саратовской области выделено почти 2 млрд рублей. Эти средства были направлены на строительство и ремонт медучреждений, закупку нового оборудования и транспорта. Строительство и реконструкция всех объектов находится под личным контролем Губернатора области Романа Бусаргина.

Три новые поликлиники и шесть ФАПов приблизят оказание медицинской помощи жителям районов области

Комплексный подход позволяет планомерно достигать основной цели - повышения доступности и качества оказания первичной медико-санитарной помощи», - отметил министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин.