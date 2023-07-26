Новое диагностическое оборудование поступило в больницу Федоровского района

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Этот современный аппарат предназначен для исследования верхних отделов желудочно-кишечного тракта с целью выявления язвенной болезни, онкологии в ранних стадиях заболевания и другой патологии.Врач - эндоскопист Губадов Элнур Миргабилович, специалист с большим стажем работы в эндоскопии отмечает, что качество исследований с приходом данного аппарата увеличится в разы.Уважаемые жители Федоровского района, в случае появления боли или дискомфорта в животе, не откладывайте обследование.Помните, что болезнь легче поддаётся лечению при выявлении в ранних стадиях.