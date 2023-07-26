5 симптомов менингита у ребенка, которые должен знать каждый родитель

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Менингит – болезнь опасная, но в большинстве случаев вполне излечимая. Если, конечно, начать лечить ребёнка вовремя. При стремительной форме промедление даже на пару часов может вызвать крайне неблагоприятные последствия. Чтобы не упустить момент, читайте, какие пять симптомов должны не просто насторожить родителей, а стать поводом для немедленного вызова бригады скорой помощи.Основной миф о менингите тоже опасен: многие по-старинке считают, что им болеют только те, кто в холода не носит шапку. А это, конечно, не маленькие дети, у которых такого выбора нет, ну и опасаться менингита в таком случае стоит только зимой.На самом деле если ходить без шапки, то ребёнку может грозить обычное ОРЗ, или бактериальная простуда. Можно «наморозить» голову до воспаления нервных окончаний – это тоже неприятно, но не так страшно, как менингит.С другой стороны, переохлаждение способствует снижению защитных сил, так что в организме могут активизироваться (или попасть в него извне) различные инфекционные агенты. Так что одеваться самим и одевать ребёнка надо по погоде.А что же касается менингита, то вызывают его всегда микроорганизмы или вирусы. Виновником заболевания могут стать некоторые бактерии, грибки, даже паразиты – но не холод. Хотя неинфекционный менингит тоже встречается, но крайне редко и не из-за обычной зимней погоды.Из-за возбудителей начинается воспаление оболочек мозга, чаще головного, но может быть поражен и спинной. Самый частый возбудитель менингита носит схожее с болезнью имя – бактерия менингококк. Она – виновник почти 90% случаев заболевания гнойной формы. На втором месте – другие бактерии, а затем вирусы, провоцирующие серозный менингит.Менингококки встречаются нам практически ежедневно: менингококковой инфекцией можно переболеть незаметно, с легкими проявлениями – насморком и больным горлом, или человек просто может быть бессимптомным носителем бактерий. На одного больного менингитом приходится 20 000 носителей, и распространяется менингококк очень легко.Заболевание может развиться в любом возрасте, но группа самого высокого риска – дети до 5 лет. Они болеют в 20 раз чаще, чем взрослые. А самая опасная категория – малыши до 8 месяцев, у них чаще развивается стремительная инфекция, а рассказать о своем недомогании они не могут.Менингита боятся не зря. Хотя встречается он нечасто (в России его диагностируют у одного на 10 000 человек в год), но летальность и риск инвалидности при этой болезни крайне высоки. Смертельный исход при неблагоприятном течении может наступить в течение 24 часов от начала болезни, поэтому так важно знать основные симптомы менингита, как минимум, самые характерные: они помогут заподозрить или исключить воспалительный процесс в тканях мозга.Большинство форм менингита – за исключением менингококкового – являются осложнением других заболеваний. То есть ребёнок может болеть отитом, ангиной, ОРВИ, пиелонефритом, свинкой, краснухой или даже «обычной простудой», а на фоне одной болезни начнется воспаление мозговых оболочек. Что подскажет, что состояния стало серьезнее, чем раньше?Изменение поведения: в самом начале можно отметить резко возрастающее число капризов, уровень раздражительности, общую вялость и сонливость. Ребёнок постоянно хочет прилечь, жалуется или выглядит усталым. Порой малыша трудно добудиться, а после пробуждения он засыпает опять. Насторожитесь!Внезапно повышается температура. Она держится выше 40 градусов, и жаропонижающие препараты не помогают.Сильная головная боль: разговаривающий ребёнок на нее обязательно пожалуется, или покажет жестами. Эта боль буквально «сковывает» голову, охватывает ее всю, и обязательно отражается на поведении малыша. В дополнение у ребёнка может начаться рвота, светобоязнь – он будет прятаться под одеяло, в углу, подальше от источника света, болевые ощущения в мышцах и суставах.Скованность мышц: ниже мы расскажем, как из-за нее дети принимают характерные для менингита позы, но важнее всего обращать внимание на шею. Ригидность мышц шеи при менингите затрудняет наклоны и повороты головы из стороны в сторону.Самый опасный и яркий симптом, при котором надо немедленно, в ту же секунду, как он обнаружен, вызывать скорую или везти ребёнка в больницу (не в поликлинику!), это геморрагическая сыпь в любом месте на теле. Она в 99% случаев указывает на менингит.Чтобы отличить ее от других видов сыпи, стоит помнить: эти темно-красные точки на коже не исчезают, если на них надавить. Проверяют это обычным стаканом: надо донышком слегка нажать на кожу и посмотреть сквозь стекло.Важно помнить, что этот симптом – один из последних и указывает на крайне опасное состояние, когда счет идет не на часы, а на минуты. Если уже есть другие признаки, ждать, пока появится сыпь, нельзя.