В Пугачеве работал «Поезд здоровья»

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Жители смогли проверить свое здоровье у профильных специалистов. В составе поезда работали два лечебно-диагностических комплекса, прием провели врач-эндокринолог, кардиолог, сердечно-сосудистый хирург.Жители прошли экспресс-анализ крови на сахар и холестерин, смогли измерить давление, насыщение организма кислородом, сделать электрокардиограмму.В общей сложности, несмотря на переменчивую, дождливую погоду, было принято 140 человек, 42 из них были приглашены на плановую госпитализацию, в основном это пациенты с кардиологическими заболеваниями.