В рамках нацпроекта "Здравоохранение" в Черкасском успешно прошла диспансеризация граждан
В рамках реализации программы «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» нацпроектов «Здравоохранение», «Демография» под руководством врача-терапевта участкового Черкасской врачебной амбулатории Р.Р. Байбиковой 9 июня проведена диспансеризация в ГАУ СО «Черкасский дом интернат для граждан, имеющих психические расстройства».
«На ранних стадиях многие болезни протекают бессимптомно. Среди них, например, сердечно-сосудистые и онкологические заболевания, сахарный диабет и другие опасные недуги. При этом зачастую полное выздоровление человека зависит от того, насколько своевременно ему поставлен диагноз и начато лечение. Именно поэтому так важно регулярно проходить диспансеризацию»,-отметила Резеда Рафаэлевна.
В рамках выездной диспансеризации работали: медсестра Ю.А.Колесникова, акушерка В.А.Шапошникова, лаборант Т.А.Краюшкина.
Осмотрено 37 человек. Пациенты получили консультации врача-терапевта, сдали анализы, сделали ЭКГ.