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Выпускникам колледжа рассказали о порядке оформления целевого обучения

Здоровье
Вчера, 9 июня, выпускники Энгельсского медицинского колледжа специальностей Сестринское дело, Лечебное дело, Лабораторная диагностика приняли участие в мероприятии по вопросу реализации регионального законодательства по выдаче направлений на целевое обучение.
Выпускникам колледжа рассказали о порядке оформления целевого обучения

Мероприятие проводилось на базе ФГБОУ ВО «Саратовский государственный медицинской университет имени В.И.Разумовского».

На встрече присутствовали начальник отдела кадров министерства здравоохранения области Гамаюнова Т.В., зам.министра образования - начальник управления развития профессионального образования Григорьева Л.А., представители СГМУ.

Выступающие познакомили выпускников с новым порядком оформления направлений на целевое обучение, целью которого является обеспечение медицинскими кадрами сельских регионов. Новый порядок выдачи целевых направлений обеспечивает доступность их получения для абсолютного большинства абитуриентов.

Студенты и родители задавали интересующие вопросы, на которые организаторы встречи отвечали подробно и развернуто.

На встрече особое внимание было уделено значимости получения высшего медицинского образования по специальностям в дальнейшей профессиональной жизни молодых специалистов и его важности для успешного продвижения по карьерной лестнице.