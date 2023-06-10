Выпускникам колледжа рассказали о порядке оформления целевого обучения

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Мероприятие проводилось на базе ФГБОУ ВО «Саратовский государственный медицинской университет имени В.И.Разумовского».На встрече присутствовали начальник отдела кадров министерства здравоохранения области Гамаюнова Т.В., зам.министра образования - начальник управления развития профессионального образования Григорьева Л.А., представители СГМУ.Выступающие познакомили выпускников с новым порядком оформления направлений на целевое обучение, целью которого является обеспечение медицинскими кадрами сельских регионов. Новый порядок выдачи целевых направлений обеспечивает доступность их получения для абсолютного большинства абитуриентов.Студенты и родители задавали интересующие вопросы, на которые организаторы встречи отвечали подробно и развернуто.На встрече особое внимание было уделено значимости получения высшего медицинского образования по специальностям в дальнейшей профессиональной жизни молодых специалистов и его важности для успешного продвижения по карьерной лестнице.