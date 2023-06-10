Выпускникам колледжа рассказали о порядке оформления целевого обучения
Вчера, 9 июня, выпускники Энгельсского медицинского колледжа специальностей Сестринское дело, Лечебное дело, Лабораторная диагностика приняли участие в мероприятии по вопросу реализации регионального законодательства по выдаче направлений на целевое обучение.
Мероприятие проводилось на базе ФГБОУ ВО «Саратовский государственный медицинской университет имени В.И.Разумовского».
На встрече присутствовали начальник отдела кадров министерства здравоохранения области Гамаюнова Т.В., зам.министра образования - начальник управления развития профессионального образования Григорьева Л.А., представители СГМУ.
Выступающие познакомили выпускников с новым порядком оформления направлений на целевое обучение, целью которого является обеспечение медицинскими кадрами сельских регионов. Новый порядок выдачи целевых направлений обеспечивает доступность их получения для абсолютного большинства абитуриентов.
Студенты и родители задавали интересующие вопросы, на которые организаторы встречи отвечали подробно и развернуто.
На встрече особое внимание было уделено значимости получения высшего медицинского образования по специальностям в дальнейшей профессиональной жизни молодых специалистов и его важности для успешного продвижения по карьерной лестнице.
Мероприятие проводилось на базе ФГБОУ ВО «Саратовский государственный медицинской университет имени В.И.Разумовского».
На встрече присутствовали начальник отдела кадров министерства здравоохранения области Гамаюнова Т.В., зам.министра образования - начальник управления развития профессионального образования Григорьева Л.А., представители СГМУ.
Выступающие познакомили выпускников с новым порядком оформления направлений на целевое обучение, целью которого является обеспечение медицинскими кадрами сельских регионов. Новый порядок выдачи целевых направлений обеспечивает доступность их получения для абсолютного большинства абитуриентов.
Студенты и родители задавали интересующие вопросы, на которые организаторы встречи отвечали подробно и развернуто.
На встрече особое внимание было уделено значимости получения высшего медицинского образования по специальностям в дальнейшей профессиональной жизни молодых специалистов и его важности для успешного продвижения по карьерной лестнице.