Как будут работать медучреждения в праздничные дни

10 июня 2023 СУББОТА
Новости
15:00 | 10 июня
Лучшие спектакли фестиваля «Театральное Прихоперье» будут доступны по Пушкинской карте
14:30 | 10 июня
В Дубках стартовал второй этап благоустройства парка
13:00 | 10 июня
Накануне Дня России саратовцы получили госнаграды
12:30 | 10 июня
В Год педагога и наставника саратовская школа названа именем Константина Ушинского
12:28 | 10 июня
18 млн рублей выделили дополнительно за классное руководство саратовским педагогам
02:32 | 10 июня
В День России 2240 ступеней Лахта Центра преодолеют 89 спортсменов
18:00 | 09 июня
Киновидеоцентр приглашает на «Семейный киночас»
17:43 | 09 июня
Молодых предпринимателей бесплатно обучат основам ведения бизнеса
17:05 | 09 июня
Туристический потенциал Саратовской области впервые представлен на форуме «Путешествуй!»
16:00 | 09 июня
Стартовала первая смена в лагере «Молодежный»
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
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Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
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Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
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Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
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В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
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В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
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Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
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Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
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В Саратове появился новый символ культурного наследия
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Как будут работать медучреждения в праздничные дни

Здоровье
Министерство здравоохранения области напоминает о работе медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения области в период 10.06.2023 – 12.06.2023


Работа амбулаторно-поликлинических учреждений и подразделений в период 10.06. – 12.06.2023 будет осуществляться в следующем режиме: с 9.00 до 14.00, прием вызовов врача на дом до 13.00.

Организованы дежурства врачей участковой службы для приема в поликлинике и обслуживания на дому в количестве, обеспечивающем потребности прикрепленного населения. В целях оперативного влияния на ситуацию в случае высокой нагрузки на дежурных врачей предусмотрена возможность вызова специалистов дополнительно.

Информация для населения о режиме работы ЛПУ в праздничные дни размещена на официальных сайтах, в аккаунтах медицинских организаций в социальных сетях, на информационных стендах во всех территориальных подразделениях.

С 18.00 – по телефонам оперативного дежурного «Центра медицины катастроф»: 8(845-2) 79-93-12, 79-93-13.