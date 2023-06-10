Как будут работать медучреждения в праздничные дни

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Работа амбулаторно-поликлинических учреждений и подразделений в период 10.06. – 12.06.2023 будет осуществляться в следующем режиме: с 9.00 до 14.00, прием вызовов врача на дом до 13.00.Организованы дежурства врачей участковой службы для приема в поликлинике и обслуживания на дому в количестве, обеспечивающем потребности прикрепленного населения. В целях оперативного влияния на ситуацию в случае высокой нагрузки на дежурных врачей предусмотрена возможность вызова специалистов дополнительно.Информация для населения о режиме работы ЛПУ в праздничные дни размещена на официальных сайтах, в аккаунтах медицинских организаций в социальных сетях, на информационных стендах во всех территориальных подразделениях.С 18.00 – по телефонам оперативного дежурного «Центра медицины катастроф»: 8(845-2) 79-93-12, 79-93-13.