Крылатая «скорая» спешит на помощь

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Санитарная авиация предназначена для оказания экстренной медицинской помощи в условиях плохой транспортной доступности или большой удалённости от медицинских учреждений, в поиске и спасении воздушных судов и пассажиров терпящих бедствие, а также для быстрой транспортировки больных и пострадавших, когда этого требует тяжесть их состояния.С 2015 года в Саратовской области вновь заработала санитарная авиация в ее классическом представлении. Тяжелобольных доставляют в клиники Саратова на вертолете и самолете.Как правило, авиационным транспортом осуществляется эвакуация самых тяжелых пациентов из районов области, где промедление может стоить жизни. Во время полета осуществляется не только его транспортировка в стационары более высокого уровня, но и безотлагательно оказывается необходимая медицинская помощь, включая интенсивную терапию и реанимацию, вплоть до проведения ИВЛ.Но санитарная авиация – это не только авиационный транспорт, широко используется специализированный автотранспорт, оснащенный оборудованием для оказания неотложной помощи во время медицинской эвакуации. Ежегодно осуществляется более 1000 выездов, как в районы Саратовской области, так и в Федеральные профильные центры Москвы, Санкт-Петербурга, Пензы.Самым маленьким эвакуированным пациентом стал двухдневный недоношенный мальчик из Балаково, а самым возрастным – 92-х летний житель отдаленного района.С начала года к взрослым пациентам было осуществлено 372 выезда, 52 из них – авиатранспортом. К тяжелым детям в районы области - более 310 выездов и, начиная с мая, 6 раз в воздух поднимался авиационный транспорт для медицинской эвакуации детей.«Обо всех спасенных жизнях недоношенных детей, которые благодаря реаниматологам санитарной авиации смогли во время оказаться в руках квалифицированных неонатологов невозможно написать. Героические будни врачей стали обыденными, для них это работа, в которой всегда есть место чуду. Ведь они ежедневно борются со смертью» - отметил главный врач Областной детской клинической больницы Дмитрий Хижняк.В основном авиация нужна для транспортировки больных с патологиями, сопровождающимися тяжелыми состояниями, для работы в отдаленных районах, таких как: Ивантеевский, Перелюбский, Краснокутский, Александрово-Гайский, Озинский, Вольский, Питерский, Дергачевский, Новоузенский, Пугачевский, Аркадакский и других.«Модернизация региональной воздушной службы санитарной авиации стала возможной, благодаря национальному проекту «Здравоохранение», который инициировал президент РФ Владимир Путин. В данном проекте наш регион принимает активное участие уже несколько лет. Успешное развитие санитарной авиации в Саратовской области - это сотни спасенных жизней и своевременное получение экстренной специализированной медицинской помощи», - подчеркнул министр здравоохранения Олег Костин.