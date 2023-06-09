Свекольный сок улучшает здоровье сердечно-сосудистой системы

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Результаты исследования были представлены на конференции Британского сердечно-сосудистого общества в Манчестере.Ежедневное употребление свекольного сока в течение шести месяцев после установки стента снижает риск возникновения повторного сердечного приступа у пациентов со стенокардией.Исследователи обнаружили, что у 16% из 300 пациентов со стенокардией в течение двух лет после установки стента возникали серьезные проблемы с сердцем или появлялась необходимость проведения повторной процедуры. Но когда пациенты ежедневно употребляли свекольный сок, этот показатель снизился почти до 7%.Такое влияние свекольного сока ученые объясняют содержанием в нем неорганического нитрата, это соли азотной кислоты. Это питательное вещество, которое преобразуется бактериями во рту в нитрит.Затем он превращается в организме в сигнальную молекулу оксид азота (NO). Считается, что NO является причиной положительного воздействия на кровеносные сосуды пациентов.Команда планирует в ближайшее время начать более масштабное исследование. Они надеются, что в случае успеха свекольный сок можно будет назначить в качестве лечения после имплантации стента.