В Саратовской больнице №6 установят новый рентген-аппарат

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В Саратовской городской клинической больнице № 6 приемное отделение не так давно оно было перепланировано под экстренный прием пациентов и сегодня обладает всеми возможностями для оказания неотложной помощи. На территории больницы закончены работы по замене водопроводных сетей, 500 метров которых были изношены и требовали постоянного аварийного ремонта. Теперь эта проблема решена, осталось произвести благоустройство территории.Главный врач Владимир Шульдяков показал новый рентгеновский диагностический комплекс, который в ближайшее время будет установлен в одном из кабинетов больницы.