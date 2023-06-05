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Инфаркт может передаваться по наследству

Здоровье / Статьи
Министр здравоохранения области Олег Костин опубликовал в своем-телеграм-канале статью, в которой рассказывается о роли наследственности в развитии сердечно-сосудистых болезней, инфаркта и инсульта.
Инфаркт может передаваться по наследству

Как отмечает министр, "к сожалению роль наследственности в развитии сердечно-сосудистых болезней, инфаркта и инсульта есть и она доказана. Показателем такого риска является превышение нормальных цифр липопротеина.
Даже не имея других факторов риска

-ожирение

-курение

-малоподвижный образ жизни

-сахарный диабет

-возраст,пол

-гиперхолестеринемия,

Но имея повышение липопротеина-а-человек имеет высокий риск развития раннего атеросклероза, инфаркта и инсульта.

Липопротеин-а -это макромолекула, которая содержит в себе липопротеин низкой плотности и белок-апо.

Примерно к 2 годам у человека уже формируется его количество лп-а и повлиять на его уровень практически невозможно.Таким оно и остаётся в течении всей жизни человека. У разных людей и у людей разных рас и даже разных стран оно значительно варьирует. Эта значительность порой шагом в 1000 раз. Наиболее высокие цифры липопротеина-а у индусов, наиболее низкие-у французов.

ЛП-а участвует в развитии и формировании атеросклеротической бляшки, а также к дестабилизации ее, препятствует процессам разжижения крови-в общем все по полной программе.

И если в Вашей семье есть случаи раннего развития атеросклероза, инфаркта или инсульта-нужно проверить содержание лп-а,чтобы понять -высок ли у Вас генетический риск возникновения выше перечисленных состояний.

В этой связке белка и липопротеина можно повлиять только на количество липопротеина низкой плотности, выполняя рекомендации для улучшения липидного состава крови. И это конечно очень важно.

Повыситься содержание липопротеина-а может при

-алкоголизме

-тяжелых заболеваниях почек

-неконтролируемом сахарном диабете

-гипотиреозе

Эта ситуация конечно невеселая, но она из серии

-предупрежден, значит вооружен.

Лучше все -таки знать о себе побольше", - подчеркнул Олег Костин.