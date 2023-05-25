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Саратовские врачи успешно провели сложную операцию

Здоровье
Врачи Клинического перинатального центра совместно со специалистами ОКБ успешно провели сложную операцию.
Саратовские врачи успешно провели сложную операцию

Пациентка 35 лет поступила в центр на 30-ой неделе беременности с диагнозом "врастание плаценты в нижнем сегменте матки". Для будущей мамы это был четвёртый ребёнок, беременности предшествовало два других кесаревых сечения.

Саратовские врачи успешно провели сложную операцию

"Это достаточно редкий случай. Врастание плаценты нередко грозит женщине массивным кровотечением, и, следовательно, угрозой для жизни. В нашем случае, ситуация осложнилась тем, что плацента частично проросла в мочевой пузырь. Оперировала мультицисциплинарная бригада, была проведена экстирпация матки, затем резекция мочевого пузыря, "- пояснила зам. главного врача КПЦСО по акушерству и гинекологии Елисеева Карина Григорьевна.

Вместе с нашими специалистами: заведующей родильным отделением КПЦСО Суворовой Г.С. и заведующей гинекологическим отделением Пехтеревой Н.А. пациентку оперировал уролог-хирург ОКБ, врач высшей категории Едалов Владимир Александрович.

Чтобы уменьшить кровопотерю молодой женщины, во время операции наши специалисты использовали аппарат "Cell Saver», который собирает кровь, очищает и направляет ее обратно в кровоток, сохраняя форменные элементы неповрежденными.

Кроме того, в операционной уже "ждали" врачи-неонатологи, которые сразу же оказали необходимую помощь недоношенному малышу. Сейчас и мама и малыш чувствуют себя удовлетворительно.