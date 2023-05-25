25 Мая 2023 ЧЕТВЕРГ
Новости
16:03 | 25 мая
Саратовская область - в числе самых активных субъектов страны
15:00 | 25 мая
Преподаватель из Саратова - среди финалистов лучших лекторов страны
14:01 | 25 мая
В школе Саратова построят спорткомплекс с трибунами
13:03 | 25 мая
Воспитанники казачьих классов встретились с участником СВО
12:00 | 25 мая
Обучение в СГМУ популярно у марокканцев
12:00 | 25 мая
В СГУ начала работу Всероссийская научная школа-семинар
11:15 | 25 мая
Саратовцев приглашают на выставку военного фотокорреспондента
10:56 | 25 мая
В Саратове появится еще один современный пляж
10:40 | 25 мая
Открылась самая современная поликлиника в Саратове
10:00 | 25 мая
В этот году приведут в порядок региональные трассы
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Совершенные технологии позволяют специалистам установить точный диагноз

Здоровье
В Саратовском областном клиническом госпитале для ветеранов войн на ул. Соборной, 22 с начала 2023 года работает ультрасовременный кабинет компьютерной томографии.
Совершенные технологии позволяют специалистам установить точный диагноз

Кабинет оборудован компьютерным томографом SIEMENS SOMATOM go.Now. - это инновационный медицинский аппарат, имеющий высокое пространственное разрешение и широкие клинические возможности, позволяющие проводить исследования любой сложности и локации, объемной 3D — реконструкции и исследований с применением контрастных веществ.

Совершенные технологии позволяют специалистам установить точный диагноз

Совершенные технологии позволяют специалистам установить точный диагноз в кратчайшие сроки и назначать необходимую терапию, а высокий профессионализм наших врачей и внедрение передовых технологий способствуют развитию качественной и доступной медицинской помощи для жителей нашего региона.

Опытный врач-рентгенолог Смолькина Елена Павловна работает в госпитале по направлению КТ- диагностика с самого открытия кабинета. Благодаря высококлассной технике и квалифицированному специалисту стало возможным проводить исследования любой сложности и локализации с максимальным комфортом и минимальной нагрузкой для пациентов.

Для прохождения КТ-исследования бесплатно в рамках ОМС, получите направление ф.057/у от лечащего врача в поликлинике по месту жительства.

Направление на КТ-исследование так же можно получить в консультативной поликлинике госпиталя по адресу ул. Соборная, 40, после осмотра врача- специалиста, при наличии показаний.

Запись на КТ-исследования
по телефону:
+7 (8452) 24-59-10 с 9.00 до 15.00
+7 953-976-24-30 с 15.00 до 18.00

Адрес: г. Саратов, ул. Соборная, зд. 22, вход через приемное отделение.