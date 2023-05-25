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Кабинет оборудован компьютерным томографом SIEMENS SOMATOM go.Now. - это инновационный медицинский аппарат, имеющий высокое пространственное разрешение и широкие клинические возможности, позволяющие проводить исследования любой сложности и локации, объемной 3D — реконструкции и исследований с применением контрастных веществ.Совершенные технологии позволяют специалистам установить точный диагноз в кратчайшие сроки и назначать необходимую терапию, а высокий профессионализм наших врачей и внедрение передовых технологий способствуют развитию качественной и доступной медицинской помощи для жителей нашего региона.Опытный врач-рентгенолог Смолькина Елена Павловна работает в госпитале по направлению КТ- диагностика с самого открытия кабинета. Благодаря высококлассной технике и квалифицированному специалисту стало возможным проводить исследования любой сложности и локализации с максимальным комфортом и минимальной нагрузкой для пациентов.Для прохождения КТ-исследования бесплатно в рамках ОМС, получите направление ф.057/у от лечащего врача в поликлинике по месту жительства.Направление на КТ-исследование так же можно получить в консультативной поликлинике госпиталя по адресу ул. Соборная, 40, после осмотра врача- специалиста, при наличии показаний.Запись на КТ-исследованияпо телефону:+7 (8452) 24-59-10 с 9.00 до 15.00+7 953-976-24-30 с 15.00 до 18.00Адрес: г. Саратов, ул. Соборная, зд. 22, вход через приемное отделение.