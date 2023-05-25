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Открылась самая современная поликлиника в Саратове

Здоровье / Главная новость / Статьи
Начала работать поликлиника в микрорайоне "Звезда". Она будет обслуживать 21 тысячу жителей Кировского района Саратова.
Открылась самая современная поликлиника в Саратове

Напомним, вся социальная сфера этого микрорайона построена при поддержке Председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина. Несколько лет назад жители «Звезды» обратились к нему с жалобой на то, что в микрорайоне нет ни одного соцобъекта. С тех пор здесь была построена школа, детские сады, в этом году – поликлиника.

Открылась самая современная поликлиника в Саратове

В новом учреждении – 11 терапевтических участков, предусмотрены все узкие специалисты, работает отделение дневного стационара, женская консультация. Сейчас идёт доукомплектование кадрами. Будет сформирован молодой коллектив, а новой заведующей стала Кристина Урянская, которая переехала в Саратов из Москвы.

Открылась самая современная поликлиника в Саратове

Министр здравоохранения области Олег Костин вместе с главным врачом Саратовской городской поликлиники № 2 Людмилой Гурьевой продемонстрировали возможности нового современного лечебного учреждения.

Открылась самая современная поликлиника в Саратове

Здесь будет оказываться медицинская помощь жителям нового густонаселенного микрорайона численностью свыше 21 тысяч человек и рассчитана на 500 посещений в смену.

Медицинский центр будет работать по новым стандартам, которые внедряются с этого года – терапевты ведут приём весь день, а вызовы на дом обслуживает специальная бригада врачей.

Открылась самая современная поликлиника в Саратове

Поликлиника включает кабинет компьютерной томографии, магнитно-резонансной томографии, отделение профилактики, пункт неотложной помощи, инфекционный блок с изолятором и отдельным входом, дневной стационар на 22 койки с палатой для участников ВОВ, а также женскую консультацию, помощь в поликлинике будет оказываться по разным медицинским направлениям.

При поликлинике оборудован центр лучевой диагностики. Сейчас здесь заканчивается установка оборудования. Через 10 дней начнут работать компьютерный томограф, маммограф, флюорограф, чуть позже – аппарат МРТ.

Открылась самая современная поликлиника в Саратове

Открылась самая современная поликлиника в Саратове

«Создано самое современное учреждение, которых не так много даже в областном центре. К сожалению, микрорайон Звезда – негативный пример отношения к социальной сфере, когда она строится с опозданием. Решить проблему удалось только при помощи Вячеслава Викторовича Володина. Поликлиника появилась благодаря его личному участию, строительство началось за счёт привлечённых источников. От всех жителей микрорайона хочу выразить ему слова благодарности», - сказал Роман Бусаргин.

Медицинский блок в «Звезде» будет развиваться. В планах - строительство детской поликлиники, которая будет обслуживать до 4 тысяч человек. Сейчас готов проект учреждения. Губернатор поручил начать строительство уже в этом году, а ввести объект - в 2024-м.

«Открытие поликлиники стало долгожданным подарком для всех жителей микрорайона. Многие из них терпели неудобства из-за того, что приходилось далеко ездить в другие поликлиники. Сейчас этот вопрос решен: жители довольны тем, что поликлиника находится рядом с домом, врачи и медицинский персонал рады тому, что они будут работать в комфортных условиях, на новом современном оборудовании, которое расширяет возможности диагностики, а значит и позволяет выявлять или даже предотвращать заболевания» - отметил министр здравоохранения Олег Костин.