Открылась самая современная поликлиника в Саратове
Начала работать поликлиника в микрорайоне "Звезда". Она будет обслуживать 21 тысячу жителей Кировского района Саратова.
Напомним, вся социальная сфера этого микрорайона построена при поддержке Председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина. Несколько лет назад жители «Звезды» обратились к нему с жалобой на то, что в микрорайоне нет ни одного соцобъекта. С тех пор здесь была построена школа, детские сады, в этом году – поликлиника.
В новом учреждении – 11 терапевтических участков, предусмотрены все узкие специалисты, работает отделение дневного стационара, женская консультация. Сейчас идёт доукомплектование кадрами. Будет сформирован молодой коллектив, а новой заведующей стала Кристина Урянская, которая переехала в Саратов из Москвы.
Министр здравоохранения области Олег Костин вместе с главным врачом Саратовской городской поликлиники № 2 Людмилой Гурьевой продемонстрировали возможности нового современного лечебного учреждения.
Здесь будет оказываться медицинская помощь жителям нового густонаселенного микрорайона численностью свыше 21 тысяч человек и рассчитана на 500 посещений в смену.
Медицинский центр будет работать по новым стандартам, которые внедряются с этого года – терапевты ведут приём весь день, а вызовы на дом обслуживает специальная бригада врачей.
Поликлиника включает кабинет компьютерной томографии, магнитно-резонансной томографии, отделение профилактики, пункт неотложной помощи, инфекционный блок с изолятором и отдельным входом, дневной стационар на 22 койки с палатой для участников ВОВ, а также женскую консультацию, помощь в поликлинике будет оказываться по разным медицинским направлениям.
При поликлинике оборудован центр лучевой диагностики. Сейчас здесь заканчивается установка оборудования. Через 10 дней начнут работать компьютерный томограф, маммограф, флюорограф, чуть позже – аппарат МРТ.
«Создано самое современное учреждение, которых не так много даже в областном центре. К сожалению, микрорайон Звезда – негативный пример отношения к социальной сфере, когда она строится с опозданием. Решить проблему удалось только при помощи Вячеслава Викторовича Володина. Поликлиника появилась благодаря его личному участию, строительство началось за счёт привлечённых источников. От всех жителей микрорайона хочу выразить ему слова благодарности», - сказал Роман Бусаргин.
Медицинский блок в «Звезде» будет развиваться. В планах - строительство детской поликлиники, которая будет обслуживать до 4 тысяч человек. Сейчас готов проект учреждения. Губернатор поручил начать строительство уже в этом году, а ввести объект - в 2024-м.
«Открытие поликлиники стало долгожданным подарком для всех жителей микрорайона. Многие из них терпели неудобства из-за того, что приходилось далеко ездить в другие поликлиники. Сейчас этот вопрос решен: жители довольны тем, что поликлиника находится рядом с домом, врачи и медицинский персонал рады тому, что они будут работать в комфортных условиях, на новом современном оборудовании, которое расширяет возможности диагностики, а значит и позволяет выявлять или даже предотвращать заболевания» - отметил министр здравоохранения Олег Костин.
Напомним, вся социальная сфера этого микрорайона построена при поддержке Председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина. Несколько лет назад жители «Звезды» обратились к нему с жалобой на то, что в микрорайоне нет ни одного соцобъекта. С тех пор здесь была построена школа, детские сады, в этом году – поликлиника.
В новом учреждении – 11 терапевтических участков, предусмотрены все узкие специалисты, работает отделение дневного стационара, женская консультация. Сейчас идёт доукомплектование кадрами. Будет сформирован молодой коллектив, а новой заведующей стала Кристина Урянская, которая переехала в Саратов из Москвы.
Министр здравоохранения области Олег Костин вместе с главным врачом Саратовской городской поликлиники № 2 Людмилой Гурьевой продемонстрировали возможности нового современного лечебного учреждения.
Здесь будет оказываться медицинская помощь жителям нового густонаселенного микрорайона численностью свыше 21 тысяч человек и рассчитана на 500 посещений в смену.
Медицинский центр будет работать по новым стандартам, которые внедряются с этого года – терапевты ведут приём весь день, а вызовы на дом обслуживает специальная бригада врачей.
Поликлиника включает кабинет компьютерной томографии, магнитно-резонансной томографии, отделение профилактики, пункт неотложной помощи, инфекционный блок с изолятором и отдельным входом, дневной стационар на 22 койки с палатой для участников ВОВ, а также женскую консультацию, помощь в поликлинике будет оказываться по разным медицинским направлениям.
При поликлинике оборудован центр лучевой диагностики. Сейчас здесь заканчивается установка оборудования. Через 10 дней начнут работать компьютерный томограф, маммограф, флюорограф, чуть позже – аппарат МРТ.
«Создано самое современное учреждение, которых не так много даже в областном центре. К сожалению, микрорайон Звезда – негативный пример отношения к социальной сфере, когда она строится с опозданием. Решить проблему удалось только при помощи Вячеслава Викторовича Володина. Поликлиника появилась благодаря его личному участию, строительство началось за счёт привлечённых источников. От всех жителей микрорайона хочу выразить ему слова благодарности», - сказал Роман Бусаргин.
Медицинский блок в «Звезде» будет развиваться. В планах - строительство детской поликлиники, которая будет обслуживать до 4 тысяч человек. Сейчас готов проект учреждения. Губернатор поручил начать строительство уже в этом году, а ввести объект - в 2024-м.
«Открытие поликлиники стало долгожданным подарком для всех жителей микрорайона. Многие из них терпели неудобства из-за того, что приходилось далеко ездить в другие поликлиники. Сейчас этот вопрос решен: жители довольны тем, что поликлиника находится рядом с домом, врачи и медицинский персонал рады тому, что они будут работать в комфортных условиях, на новом современном оборудовании, которое расширяет возможности диагностики, а значит и позволяет выявлять или даже предотвращать заболевания» - отметил министр здравоохранения Олег Костин.