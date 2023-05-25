Обучение в СГМУ популярно у марокканцев

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Саратовский медуниверситет в числе лучших российских университетов для обучения иностранных студентов был представлен на образовательной выставке «EDUGATE-2023» в Марокко. Стенд с авторитетнейшими российскими вузами медицинского профиля презентован генеральным партнером выставки - организацией «РАКУС».Организаторы отмечают, что марокканская молодежь стремится к знаниям и все чаще выбирает Россию страной для получения высшего образования.Масштабная образовательная выставка прошла в трёх городах королевства: Эссуэйра, Лайюн и Дахла.Растущий интерес и популярность медико-биологических специальностей у молодого поколения марокканцев вкупе с возможностью обучаться на одном из трёх языков - французском, английском и русском - определяют их выбор в пользу СГМУ и служат решающим фактором для многих абитуриентов.«В СГМУ мы постоянно создаем и совершенствуем комфортную языковую среду для эффективного обучения всех наших студентов, - рассказал ректор СГМУ Андрей Еремин. - Многие иностранные студенты изучают русский язык на подготовительном факультете и потом поступают в университет, другая часть студентов поступает на программу с билингвальным обучением на английском и русском языках по специальности «Лечебное дело». Также уже второй год ведется обучение по специальности «Фармация» на французском и русском языках, данное направление пользуется спросом у франкоговорящих студентов».Современные марокканцы видят обучение в России как инвестицию в успешное будущее своих детей, поэтому спрос на него с каждым годом только растет.СГМУ им. В.И. Разумовского имеет репутацию сильного и надежного вуза. Высокий статус одного из лидеров медицинского образования в России позволяет Университету привлекать учащихся из 56 стран мира. В настоящее время обучается более 1000 иностранных граждан и запланировано увеличение иностранного контингента в 2 раза